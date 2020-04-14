Скаут сообщил об интересе к Азмуну со стороны клубов Серии А

Короткая ссылка
Итальянский скаут Алекс Великих рассказал об интересе нескольких клубов Серии А к форварду «Зенита» Сердару Азмуну.
Скаут сообщил об интересе к Азмуну со стороны клубов Серии А
  • РИА Новости

«Азмун — самородок, ставший качественным футболистом благодаря природным данным и тому, что вовремя оказался в руках такого мастера, как Курбан Бердыев. Благодаря огранке экс-тренера «Рубина» Азмун сейчас пользуется спросом в Европе. В Италии несколько клубов следят за нападающим сборной Ирана. «Наполи» необходим третий форвард. Вопрос продления контракта с Миликом повис в воздухе. Место для Азмуна освобождается. Впрочем, не только неаполитанцы следят за иранским форвардом «Зенита». Есть ещё один клуб, который хотел бы его приобрести», — приводит слова Великих «Спорт уик-энд».

Азмун в сезоне-2019/20 провёл за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Контракт иранца рассчитан до лета 2022 года.

Ранее агент высказался о шансах футболиста Жамалетдинова остаться в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить