Скаут сообщил об интересе к Азмуну со стороны клубов Серии А

Итальянский скаут Алекс Великих рассказал об интересе нескольких клубов Серии А к форварду «Зенита» Сердару Азмуну.

«Азмун — самородок, ставший качественным футболистом благодаря природным данным и тому, что вовремя оказался в руках такого мастера, как Курбан Бердыев. Благодаря огранке экс-тренера «Рубина» Азмун сейчас пользуется спросом в Европе. В Италии несколько клубов следят за нападающим сборной Ирана. «Наполи» необходим третий форвард. Вопрос продления контракта с Миликом повис в воздухе. Место для Азмуна освобождается. Впрочем, не только неаполитанцы следят за иранским форвардом «Зенита». Есть ещё один клуб, который хотел бы его приобрести», — приводит слова Великих «Спорт уик-энд».

Азмун в сезоне-2019/20 провёл за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Контракт иранца рассчитан до лета 2022 года.

Ранее агент высказался о шансах футболиста Жамалетдинова остаться в ЦСКА.