Агент высказался о шансах футболиста Жамалетдинова остаться в ЦСКА

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Александр Маньяков, агент нападающего московского ЦСКА Тимура Жамалетдинова, оценил шансы игрока остаться в стане армейцев.
Агент высказался о шансах футболиста Жамалетдинова остаться в ЦСКА
  • РИА Новости

«Тимур будет востребован. Ему надо найти свою команду, где он забьёт свои десять голов за сезон. В «Лехе» он проиграл конкуренцию. Там он в аренде, по окончании сезона вернётся в Россию, в ЦСКА. Процентов 70, что в ЦСКА не останется. Будем искать команду», — цитирует Маньякова Sport24.

Как признался агент, он очень жалеет, что у его клиента не получилось проявить себя на зимних сборах в «Урале».

С января 2019 года Жамалетдинов выступает на правах аренды в польском «Лехе». В текущем сезоне форвард провёл семь матчей и забил два мяча.

Ранее тренер Виктор Гончаренко поблагодарил игроков ЦСКА за то, что они согласились на понижение зарплаты.

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