«Нас поставили в худшие условия»: почему в «Лацио» возмущены переносом даты возобновления тренировок для команд Серии A

Представители римского «Лацио», который сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, выразили недовольство решением правительства Италии продлить запрет на проведение командных тренировок до 18 мая. Спортивный директор команды Игли Таре удивился, что при этом Министерство спорта позволит футболистам заниматься в парках. Между тем полузащитник Марко Пароло выразил мнение, что некоторые люди могут быть не заинтересованы в возобновлении сезона Серии А.

В Италии продолжаются переговоры по возобновлению розыгрыша национального футбольного чемпионата, однако процесс проходит не столь гладко, как хотелось бы клубам. Поводом для их беспокойства стало продление запрета на проведение командных тренировок. Изначально его планировали снять 4 мая, но позднее было принято решение отложить такой шаг ещё на две недели. Таким образом, спортсмены будут лишены возможности заниматься совместно, а получат разрешение исключительно на пробежки в парках для поддержания формы.

Об этом сообщил министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора. Он рассказал, когда спортсмены смогут вернуться к тренировочному процессу, а также какие условия необходимо обеспечить для этого. Функционер поделился мнением о возобновлении первенства и не исключил, что оно может быть завершено досрочно.

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«Мы возобновим тренировки в командных видах спорта 18 мая, но только в том случае, если в течение следующих нескольких недель будут обеспечены все условия безопасности. Не хочу как-то ограничивать или замедлять возвращение футбола, но вынужден сказать «посмотрим», поскольку необходимы жёсткие и чёткие правила для обеспечения безопасности спортсменов», — цитирует Спадафору Football Italia.

При этом он отметил, что Итальянская федерация футбола (FIGC) уже представила перечень мер по обеспечению безопасности футболистов, но научная комиссия сочла их недостаточными. Как заметил Спадафора, говорить о продолжении розыгрыша можно будет лишь в тот момент, когда данный протокол окончательно сформируют.

«Сомнений много, ситуация сложная. Ничто не следует воспринимать как должное, и в том, что сезон возобновится, уверенности нет. Нужно заслужить эту возможность правильным подходом», — заключил Спадафора.

Подобное заявление министра вызвало недовольство со стороны представителей Серии А. Клубы ожидали, что игроки смогут приступить к совместным занятиям уже 4 мая, но вместо этого они вынуждены продолжать готовиться индивидуально. Кроме того, нет никаких гарантий, что сроки не сдвинут снова, что практически поставит крест на перспективах закончить турнир.

Неудивительно, что особенно жёстко на слова Спадафоры отреагировали в римском «Лацио», который станет одним из главных пострадавших в случае досрочного прекращения соревнований. После 26 туров бьянкочелести отстают от лидирующего «Ювентуса» на одно очко и сохраняют шансы впервые за последние 20 лет завоевать скудетто.

«Для всех нас это было сюрпризом. Мы уважали каждое решение итальянского правительства, но предполагалось, что 4 мая всё возобновится. Нам кажется, что нас поставили в худшие условия. Министр спорта говорил, что хочет позаботиться о здоровье людей. Однако после этого разрешает людям бегать в парках среди других, вместо того чтобы позволить нам тренироваться в спортивных комплексах со всеми мерами предосторожности», — заявил спортивный директор клуба Игли Таре.

По его мнению, данная пауза может поспособствовать тому, что чемпионат Италии будет завершён досрочно. С учётом амбиций коллектива это явно не вписывается в его планы.

«Пауза растянулась на два месяца, а это слишком долго, чтобы рассчитывать на возобновление сезона. Не знаю, в чём её смысл, но тут явно нет стремления помочь футболу. Решения министра слишком радикальны и не дают нам вернуться к игре», — заключил Таре.

Функционера поддержали и другие представители римского клуба. Хавбек Марко Пароло призвал Министерство спорта разрешить спортсменам вновь заниматься на тренировочных площадках, пусть и не контактируя с товарищами по команде.

«У «Лацио» есть 5—6 тренировочных полей, и мы можем дистанцироваться и избегать близкого контакта. Меры, которые сейчас рассматриваются, касаются всей команды, но хотя бы индивидуальные тренировки на наших собственных объектах нужно разрешить. Это новое постановление для нас просто наказание. Возможно, кто-то не хочет возобновления сезона... Получается, что людям можно бегать в парках, а я не могу пробежаться в Формелло (на тренировочной базе клуба. — RT)? Все профессиональные спортсмены должны быть в одинаковом положении», — считает Пароло.

Партнёров по бьянкочелести также поддержали защитники Франческо Ачерби и Патрисио Габаррон Хиль, выразившие недоумение по поводу решения правительства. По их мнению, довольно странно, что атлетам будет позволено бегать в парках, где они могут подцепить инфекцию от других людей.

Решение Министерства спорта Италии прокомментировали и другие представители Серии А. Главный тренер «Ромы» Пабло Фонсека выразил удовлетворение тем фактом, что игрокам будет позволено начать готовиться по индивидуальной программе. При этом президент «Кальяри» Томмазо Джулини заявил, что в случае возникновения проблем с возобновлением командных тренировок 18 мая чемпионат может быть завершён досрочно.

В FIGC настроены более оптимистично. Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что доигровка первенства не находится под угрозой.

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«Мы всегда говорили, что хотим возобновить (розыгрыш чемпионата. — RT), как только будут соблюдены все условия, а предложенные правительством перспективы позволят воплотить это в жизнь. Мы уверены в избранном пути, поскольку подходим к делу серьёзно и ответственно. Только данный подход отвечает интересам всей системы и итальянского спорта, которому, по многим причинам, тоже будет нанесён серьёзный ущерб в случае досрочного прекращения сезона», — сказал Гравина.