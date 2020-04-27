Министр спорта Италии не уверен в возобновлении Серии А

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Министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал частичное ослабление карантинных ограничений в стране, введённых в связи с пандемией коронавируса.
Министр спорта Италии не уверен в возобновлении Серии А
  • Reuters

«Мы возобновим тренировки в командных видах спорта с 18 мая, но только в том случае, если условия безопасности и охраны могут быть подтверждены в течение следующих нескольких недель. Есть много сомнений, ситуация сложная. Ничто не следует воспринимать как должное, и нет уверенности, что сезон возобновится. Нам надо заработать эту возможность правильным поведением», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран мира, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Италия стала одним из основных очагов коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее сообщалось, что в Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки.

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