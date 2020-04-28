В «Лацио» раскритиковали правительство Италии за перенос даты возобновления тренировок

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Директор римского футбольного клуба «Лацио» Игли Таре выступил с критикой в адрес министра молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафоры из-за переноса даты возобновления тренировок в командных видах спорта.
В «Лацио» раскритиковали правительство Италии за перенос даты возобновления тренировок
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«Мы уважали каждое решение итальянского правительства, но предполагалось, что 4 мая всё возобновится. Появляется ощущение дискриминации. Я слышал, как министр спорта говорил, что хочет позаботиться о здоровье людей. Но после этого он разрешает им бегать в парках среди других людей, вместо того чтобы позволить нам тренироваться в спортивных комплексах со всеми мерами предосторожности», — цитирует Таре Football Italia.

По словам директора «Лацио», пауза из-за коронавируса может составить два месяца, что слишком много для возобновления розыгрыша чемпионата. 

Таре также выразил мнение, что министр спорта не пытается помочь футболу, и назвал его методы слишком радикальными.

Ранее министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал частичное ослабление карантинных ограничений в стране, введённых в связи с пандемией коронавируса.

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