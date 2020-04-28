СМИ: В Серии А определили дедлайн возобновления сезона

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Руководство итальянской Серии А установило 14 июня в качестве последней возможной даты возобновления сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.
СМИ: В Серии А определили дедлайн возобновления сезона
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, если до 14 июня клубы не смогут проводить матчи, нынешний розыгрыш будет досрочно завершён.

Отмечается, что, таким образом, для нормальной подготовки команд к рестарту турнира нужно возобновить тренировки не позднее 18 мая.

Также сообщается, что Серия А рассматривает возможность подачи судебного иска о компенсации убытков к правительству Италии, если ограничения не позволят ей возобновить сезон.

Италия стала одним из основных очагов коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал частичное ослабление карантинных ограничений в стране, введённых в связи с пандемией коронавируса.

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