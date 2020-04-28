Чемпионат Франции по футболу — 2019/20 не будет возобновлён

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Чемпионат Франции по футболу в сезоне-2019/20 официально завершён.
Чемпионат Франции по футболу — 2019/20 не будет возобновлён
  • Reuters

Об этом информирует национальная Федерация футбола (FFF) на своём официальном сайте. В ближайшее время исполком организации соберётся для обсуждения условий начала следующего чемпионата. Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о запрете на проведение крупных спортивных соревнований до сентября.

Французский чемпионат был приостановлен 13 марта. К тому моменту клубы Лиги 1 успели провести по 27—28 матчей. Лидировал с солидным отрывом «Пари Сен-Жермен». Тройку призёров вместе с ним составляли «Марсель» и «Ренн».

Ранее сообщалось, что глава Ла Лиги раскритиковал решение завершить сезон во Франции.

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