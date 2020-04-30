Клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона

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Клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняли решение досрочно завершить сезон-2019/20, прерванный после 27 туров из-за пандемии коронавируса.
Клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона
  • РИА Новости

«В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ, мы подтвердили озвученное ранее мнение: в указанные сроки, с 21 июня по 2 августа, полноценно завершить первенство ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно. Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остаётся за этой организацией», — заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Против данного решения выступили «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик». Они хотели поднять вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона, однако остальные клубы посчитали такой вариант менее вероятным для практической реализации, чем проведение 11 туров за полтора месяца.

Ранее бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что «Чертаново» нечего делать в Российской премьер-лиге.

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