Президент ФНЛ прокомментировал снятие «Армавира» с турнира

Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов высказался относительно решения клуба «Армавир» отказаться от участия в турнире.

«Вчера «Армавир» представил ФНЛ и РФС документы, согласно которым уполномоченным органом клуба принято решение о добровольном исключении из числа участников ФНЛ сезона-2019/20», — цитирует Ефремова «Спорт-Экспресс».

По словам руководителя ФНЛ, заявление «Армавира» в ближайшее время будет рассмотрено соответствующими органами Российского футбольного союза.

Ранее стало известно, что клубы ФНЛ приняли решение досрочно завершить сезон-2019/20, прерванный после 27 туров из-за пандемии коронавируса.