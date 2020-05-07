С одобрения Меркель: чемпионат Германии по футболу возобновится в середине мая

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о возобновлении чемпионата страны по футболу с середины мая. Клубы Бундеслиги смогут доиграть оставшиеся девять туров и определить победителя сезона-2019/20. Матчи пройдут при пустых трибунах, а игроки должны будут соблюдать меры предосторожности. Лидером турнирной таблицы является мюнхенская «Бавария», которая опережает дортмундскую «Боруссию» на четыре очка.

Чемпионат Германии будет возобновлён с середины мая. Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей 6 мая, объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что страна преодолела первую фазу пандемии коронавируса и может ослабить некоторые карантинные меры.

Чемпионат Германии станет первым крупным футбольным турниром, который продолжится после перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Матчи должны состояться уже 15 мая, как сообщили газете Bild представители Немецкой футбольной лиги (DFL). Игры будут проходить без зрителей при строгом соблюдении игроками и персоналом клубов мер предосторожности.

Исполнительный директор DFL Кристиан Зайферт поблагодарил руководство страны. Он заявил, что возобновление сезона в чемпионате Германии спасёт некоторые клубы от банкротства.

«Сегодняшнее решение — хорошая новость для первой и второй Бундеслиги. Оно связано с огромной ответственностью клубов и их персонала в том, что касается дисциплинированного исполнения медицинских и организационных требований. Матчи на стадионах без зрителей — это не идеальное и не универсальное решение. Однако во время кризиса, который угрожает самому существованию некоторых клубов, это единственная возможность сохранить лиги в их нынешнем виде. Сегодня я хотел бы поблагодарить тех, кто принимал решения на федеральном и земельном уровнях, за оказанное нам доверие», — заявил Зайферт.

Чемпионат Германии по футболу был прерван 16 марта после 25-го тура. Большинству команд осталось провести девять матчей, а «Вердеру» и франкфуртскому «Айнтрахту» — на одну больше. На данный момент в Бундеслиге лидирует «Бавария», опережающая на четыре очка дортмундскую «Боруссию» и на пять баллов «Лейпциг». В зоне еврокубков также располагаются мёнхенгладбахская «Боруссия», «Байер» и «Шальке», а вылет во вторую Бундеслигу грозит «Вердеру» и «Падерборну».

В Германии не стали повторять решения Франции, Нидерландов и Бельгии, где отказались возобновлять футбольные турниры и объявили их завершёнными. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге остался доволен тем, что в Бундеслиги удастся завершить сезон и определить чемпиона на футбольных полях.

«Я хотел бы поблагодарить наших политиков за то, что сегодняшним решением они создали возможность завершить текущий сезон Бундеслиги. Мы в предвкушении возобновления игр, в идеале с середины мая. Таким образом, спортивные итоги будут подведены на поле, а не за зелёным столом. Я хотел бы выразить особую благодарность DFL и медицинской рабочей группе за великолепную организационную и медицинскую концепцию. Я обращаюсь ко всем участникам с просьбой дисциплинированно и образцово исполнять предписания этой концепции, позволившей возобновить чемпионат», — цитирует Румменигге пресс-служба «Баварии».

Перед возобновлением сезона клубы Бундеслиги провели масштабную проверку на коронавирус среди игроков и персонала. По её итогам десять из 1724 тестов дали положительный результат. Три случая за последнее время были зафиксированы в «Кёльне», но это не только не помешало команде продолжать групповые тренировки, но и не повлияло на итоговое решение руководства страны дать футболу зелёный свет.

DFL будет требовать от игроков не только продолжать проходить тестирование, но и соблюдать строгие инструкции, направленные на то, чтобы не допустить распространения коронавируса. За их несоблюдение уже успел поплатиться игрок «Герты» Саломон Калу. За несколько дней до официального объявления о рестарте Бундеслиги он провёл прямой эфир в социальных сетях из клубной раздевалки и показал, как он продолжает здороваться с партнёрами за руки и не соблюдает положенную дистанцию. Берлинская команда отстранила своего нападающего от тренировок, а вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру пришлось выступить с обращением к другим футболистам, чтобы они вели себя более ответственно.

«Необходимо сознательно относиться к нашей футбольной семье и футбольным матчам, ведь решение о возобновлении сезона, скорее всего, будет иметь последствия для всего футбола в целом, в том числе для любительских клубов, молодого поколения игроков, а также и для многих других видов спорта. Все европейские страны, весь мир будет смотреть на нас. Нужно осознавать, какая на нас лежит огромная ответственность. Происходящее сейчас крайне важно и для нас. Мы являемся для общества ролевой моделью поведения. Мы хотели бы просто играть в футбол, но сейчас этого недостаточно», — цитировал Нойера Goal.com перед пресс-конференцией Меркель.