Смолов: в Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем в Испании

Форвард испанской «Сельты» Фёдор Смолов объяснил, почему уехал в Москву во время пандемии коронавируса.

«В Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем в Испании, потому что там у меня есть дворик. Здесь у меня квартира не такая большая. Я не мог выходить на пробежку и так далее», — заявил Смолов в интервью клубному каналу.

Россиянин выступает за «Сельту» на правах аренды. В чемпионате Испании Смолов провёл шесть матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что известно о возвращении Смолова в Испанию и его желании остаться в Примере.