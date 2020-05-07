Смолов: в Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем в Испании

Короткая ссылка
Форвард испанской «Сельты» Фёдор Смолов объяснил, почему уехал в Москву во время пандемии коронавируса.
Смолов: в Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем в Испании
  • globallookpress.com

«В Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем в Испании, потому что там у меня есть дворик. Здесь у меня квартира не такая большая. Я не мог выходить на пробежку и так далее», — заявил Смолов в интервью клубному каналу.

Россиянин выступает за «Сельту» на правах аренды. В чемпионате Испании Смолов провёл шесть матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что известно о возвращении Смолова в Испанию и его желании остаться в Примере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить