«Я скучаю по футболу»: что известно о возвращении Смолова в Испанию и его желании остаться в Примере
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«Я счастлив вернуться сюда»
Неожиданный отлёт Смолова из Виго в начале апреля вызвал серьёзный резонанс как в России, так и в Испании. Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия даже признался, что разочарован поступком форварда, а также его партнёра по команде датчанина Пионе Систо, который тоже покинул страну.
Однако спустя месяц оба вернулись в Испанию. Фёдор прилетел 4 мая и заявил, что хочет как можно скорее выйти на поле. Судя по всему, никаких санкций по отношению к россиянину со стороны клуба не последует.
«Я скучаю по футболу. Я счастлив вернуться сюда и с нетерпением жду матчей. Ситуация на самом деле не очень хорошая. Мы должны быть благодарны за работу врачам, которые заботятся о людях, и это самое главное. Здоровье семей, детей. Людям нужен стимул, чтобы отвлечься и думать о чём-то другом, а не о коронавирусе», — приводит слова футболиста Televisión de Galicia.
Однако ближайшие две недели россиянину придётся провести на карантине. Впрочем, в клубе уверены, что никаких проблем со здоровьем у Фёдора возникнуть не должно. Врач команды Гарсия Кото отметил, что форвард вернулся из страны, не опасной с точки зрения коронавируса, но ему предстоит пройти тестирование.
«Мы не сможем добиться полного отсутствия рисков, даже имея на руках вакцину от коронавирусной инфекции. Здоровье — это осознание того, что можно сделать, а что — нет», — приводит слова врача «Сельты» Гарсии Коты El Desmarque.
В ближайшее время тестирование на коронавирус предстоит пройти не только Фёдору, но и всем его партнёрам. Оно состоится 6 мая. К слову, в среду данная процедура ждёт и футболистов «Барселоны». А вот когда команда из Виго возобновит полноценные тренировки, пока неясно.
«Будем надеяться на лучшее, но боюсь, сначала мы будем смотреть соревнования по телевизору, а не на стадионах. Индивидуальные тренировки и базовые занятия для команд из профессиональных лиг будут доступны с 4 мая», — цитировала Marca премьер-министра страны Педро Санчеса.
В заявлении на официальном сайте «Сельты» говорится, что клуб в ближайшее время сообщит, когда и в каком формате будут проходить занятия.
«Они зря решили уехать»
Смолов вернулся в Россию 5 апреля. По информации испанских СМИ, футболист арендовал частный самолёт, чтобы побывать на дне рождения своей девушки Марии Юмашевой, внучки первого президента страны Бориса Ельцина. При этом в клубе сообщили, что знали о сложившейся ситуации.
«Футболист незамедлительно сообщил о своих передвижениях и уехал с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела. В любом случае он будет придерживаться режима самоизоляции», — говорилось в заявлении пресс-службы «Сельты».
Позже Смолов и сам объяснил в соцсетях своё решение покинуть Виго.
«В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к семье. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и по первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго», — написал Смолов в своём Instagram.
Однако, несмотря на достаточно спокойную реакцию со стороны клуба, главный тренер «небесных» Оскар Гарсия заявил, что Смолов вместе с Систо «поступили плохо».
«Приняв решение уехать, они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом говорили не только на клубном уровне, но и на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма, и они зря решили уехать. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всём, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь», — приводило слова Гарсии издание COPE.
Возможный уход Эдера и интерес к Линькольну
А вот нынешний клуб Смолова «Локомотив» в ближайшее время может столкнуться с серьёзными проблемами. Ведь, помимо прочего, в интервью испанским журналистам Фёдор заявил, что намерен провести в Испании и следующий сезон. Эти слова должны не на шутку встревожить «Локомотив», который может остаться вовсе без нападающих. В настоящий момент нападающий сборной России находится в «Сельте» на правах аренды, но договор предусматривает возможность выкупа.
Вместе с тем летом истечёт действующий контракт с железнодорожниками у Эдера, а он в настоящий момент является, по сути, единственным номинальным форвардом команды, если не считать восстанавливающегося от тяжёлой травмы колена Луки Джорджевича. О возможном продолжении сотрудничества ничего не сообщается, но это и неудивительно, учитывая возраст португальца — в декабре ему исполнится 33 года.
Таким образом, клуб будет вынужден искать усиление на трансферном рынке. В южноамериканских СМИ уже сообщили об интересе «Локо» к 19-летнему форварду «Фламенго» Линкольну. Впрочем, если верить публикации, игрок востребован не только в России. Якобы футболиста хотел приобрести «Ювентус», но нынешний клуб нападающего отказался продавать своего воспитанника за €15 млн.
В «Локомотиве» пошутили по этому поводу, сыграв на созвучии имени футболиста с известной маркой автомобилей.
«Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе», — говорится в официальном Twitter железнодорожников.
Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе. https://t.co/OMH7kMuR4vpic.twitter.com/bwbKL040Sb— «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 4, 2020
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