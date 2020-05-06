«Я скучаю по футболу»: что известно о возвращении Смолова в Испанию и его желании остаться в Примере

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», вернулся в Испанию. Футболист признался, что с нетерпением ждёт матчей, и заявил о желании остаться в команде на следующий сезон. Ближайшие две недели российскому форварду предстоит провести на карантине. Впрочем, пока неясно, когда испанские клубы смогут возобновить полноценные тренировки.

«Я счастлив вернуться сюда»

Неожиданный отлёт Смолова из Виго в начале апреля вызвал серьёзный резонанс как в России, так и в Испании. Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия даже признался, что разочарован поступком форварда, а также его партнёра по команде датчанина Пионе Систо, который тоже покинул страну.

Однако спустя месяц оба вернулись в Испанию. Фёдор прилетел 4 мая и заявил, что хочет как можно скорее выйти на поле. Судя по всему, никаких санкций по отношению к россиянину со стороны клуба не последует.

«Я скучаю по футболу. Я счастлив вернуться сюда и с нетерпением жду матчей. Ситуация на самом деле не очень хорошая. Мы должны быть благодарны за работу врачам, которые заботятся о людях, и это самое главное. Здоровье семей, детей. Людям нужен стимул, чтобы отвлечься и думать о чём-то другом, а не о коронавирусе», — приводит слова футболиста Televisión de Galicia.

Однако ближайшие две недели россиянину придётся провести на карантине. Впрочем, в клубе уверены, что никаких проблем со здоровьем у Фёдора возникнуть не должно. Врач команды Гарсия Кото отметил, что форвард вернулся из страны, не опасной с точки зрения коронавируса, но ему предстоит пройти тестирование.

«Мы не сможем добиться полного отсутствия рисков, даже имея на руках вакцину от коронавирусной инфекции. Здоровье — это осознание того, что можно сделать, а что — нет», — приводит слова врача «Сельты» Гарсии Коты El Desmarque.

В ближайшее время тестирование на коронавирус предстоит пройти не только Фёдору, но и всем его партнёрам. Оно состоится 6 мая. К слову, в среду данная процедура ждёт и футболистов «Барселоны». А вот когда команда из Виго возобновит полноценные тренировки, пока неясно.

«Будем надеяться на лучшее, но боюсь, сначала мы будем смотреть соревнования по телевизору, а не на стадионах. Индивидуальные тренировки и базовые занятия для команд из профессиональных лиг будут доступны с 4 мая», — цитировала Marca премьер-министра страны Педро Санчеса.

В заявлении на официальном сайте «Сельты» говорится, что клуб в ближайшее время сообщит, когда и в каком формате будут проходить занятия.

«Они зря решили уехать»

Смолов вернулся в Россию 5 апреля. По информации испанских СМИ, футболист арендовал частный самолёт, чтобы побывать на дне рождения своей девушки Марии Юмашевой, внучки первого президента страны Бориса Ельцина. При этом в клубе сообщили, что знали о сложившейся ситуации.

«Футболист незамедлительно сообщил о своих передвижениях и уехал с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела. В любом случае он будет придерживаться режима самоизоляции», — говорилось в заявлении пресс-службы «Сельты».

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Позже Смолов и сам объяснил в соцсетях своё решение покинуть Виго.

«В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к семье. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и по первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго», — написал Смолов в своём Instagram.

Однако, несмотря на достаточно спокойную реакцию со стороны клуба, главный тренер «небесных» Оскар Гарсия заявил, что Смолов вместе с Систо «поступили плохо».

«Приняв решение уехать, они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом говорили не только на клубном уровне, но и на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма, и они зря решили уехать. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всём, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь», — приводило слова Гарсии издание COPE.

Возможный уход Эдера и интерес к Линькольну

А вот нынешний клуб Смолова «Локомотив» в ближайшее время может столкнуться с серьёзными проблемами. Ведь, помимо прочего, в интервью испанским журналистам Фёдор заявил, что намерен провести в Испании и следующий сезон. Эти слова должны не на шутку встревожить «Локомотив», который может остаться вовсе без нападающих. В настоящий момент нападающий сборной России находится в «Сельте» на правах аренды, но договор предусматривает возможность выкупа.

Вместе с тем летом истечёт действующий контракт с железнодорожниками у Эдера, а он в настоящий момент является, по сути, единственным номинальным форвардом команды, если не считать восстанавливающегося от тяжёлой травмы колена Луки Джорджевича. О возможном продолжении сотрудничества ничего не сообщается, но это и неудивительно, учитывая возраст португальца — в декабре ему исполнится 33 года.

Таким образом, клуб будет вынужден искать усиление на трансферном рынке. В южноамериканских СМИ уже сообщили об интересе «Локо» к 19-летнему форварду «Фламенго» Линкольну. Впрочем, если верить публикации, игрок востребован не только в России. Якобы футболиста хотел приобрести «Ювентус», но нынешний клуб нападающего отказался продавать своего воспитанника за €15 млн.

В «Локомотиве» пошутили по этому поводу, сыграв на созвучии имени футболиста с известной маркой автомобилей.

«Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе», — говорится в официальном Twitter железнодорожников.