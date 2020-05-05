СМИ: Смолов вернулся в Испанию
Об этом сообщил один из журналистов испанского издания AS на своей странице в Twitter.
По его словам, в Испании приземлился самолёт, на котором Смолов вылетел из России. По возвращении в Виго российский нападающий проведёт две недели в самоизоляции, после чего сможет вновь приступить к тренировкам.
Смолов пополнил состав «Сельты» зимой. В составе испанского коллектива он провёл шесть матчей и отметился одним забитым мячом. Это произошло в матче с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».
Ранее сообщалось, что Смолов отправился в Испанию.