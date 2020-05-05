СМИ: Смолов вернулся в Испанию

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Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту» из Виго, вернулся в Испанию.
СМИ: Смолов вернулся в Испанию

    Об этом сообщил один из журналистов испанского издания AS на своей странице в Twitter.

    По его словам, в Испании приземлился самолёт, на котором Смолов вылетел из России. По возвращении в Виго российский нападающий проведёт две недели в самоизоляции, после чего сможет вновь приступить к тренировкам.

    Смолов пополнил состав «Сельты» зимой. В составе испанского коллектива он провёл шесть матчей и отметился одним забитым мячом. Это произошло в матче с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

    Ранее сообщалось, что Смолов отправился в Испанию.

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