Врач «Сельты» считает, что Смолов вернулся из неопасной в плане коронавируса страны
- Reuters
«Смолов и Пионе Систо приехали из стран, которые, в принципе, неопасны. Они пройдут тесты. Нам потребуется несколько дней на обработку результатов, мы будем следить за ними в течение этого времени. Исключать риск никогда нельзя, даже с вакциной», — приводит слова Коты Cope.
Смолов и Систо покидали Испанию во время пандемии, отправившись в Россию и Данию соответственно.
Ранее Смолов поделился впечатлениями от возвращения в Испанию.