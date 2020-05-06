Врач «Сельты» считает, что Смолов вернулся из неопасной в плане коронавируса страны

Врач «Сельты» Гарсия Кота прокомментировал возвращение из России нападающего Фёдора Смолова, покинувшего Испанию во время карантина из-за пандемии коронавируса.

«Смолов и Пионе Систо приехали из стран, которые, в принципе, неопасны. Они пройдут тесты. Нам потребуется несколько дней на обработку результатов, мы будем следить за ними в течение этого времени. Исключать риск никогда нельзя, даже с вакциной», — приводит слова Коты Cope.

Смолов и Систо покидали Испанию во время пандемии, отправившись в Россию и Данию соответственно.

Ранее Смолов поделился впечатлениями от возвращения в Испанию.