Смолов: с нетерпением жду возобновления сезона

Нападающий «Сельты» и сборной России по футболу Фёдор Смолов поделился впечатлениями от возвращения в Испанию.

«Я скучаю по футболу. Счастлив вернуться сюда и с нетерпением жду возобновления сезона», — приводит слова Смолова Television de Galicia.

Российский форвард покинул Испанию, чтобы во время пандемии коронавируса находиться с близкими в России.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии. Ожидается, что испанские клубы возобновят тренировки уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Смолов вернулся в Испанию.