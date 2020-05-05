Смолов: с нетерпением жду возобновления сезона

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Нападающий «Сельты» и сборной России по футболу Фёдор Смолов поделился впечатлениями от возвращения в Испанию.
Смолов: с нетерпением жду возобновления сезона
  • Reuters

«Я скучаю по футболу. Счастлив вернуться сюда и с нетерпением жду возобновления сезона», — приводит слова Смолова Television de Galicia.

Российский форвард покинул Испанию, чтобы во время пандемии коронавируса находиться с близкими в России.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии. Ожидается, что испанские клубы возобновят тренировки уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Смолов вернулся в Испанию.

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