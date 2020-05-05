Смолов: с нетерпением жду возобновления сезона
- Reuters
«Я скучаю по футболу. Счастлив вернуться сюда и с нетерпением жду возобновления сезона», — приводит слова Смолова Television de Galicia.
Российский форвард покинул Испанию, чтобы во время пандемии коронавируса находиться с близкими в России.
Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии. Ожидается, что испанские клубы возобновят тренировки уже на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Смолов вернулся в Испанию.