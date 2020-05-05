Смолов: рад вернуться в Испанию и с нетерпением жду матчей

Испанские СМИ обратили внимание на возвращение в страну нападающего «Сельты» Фёдора Смолова.

В разгар пандемии коронавируса он стал одним из двух игроков команды наряду с датчанином Пионе Систо, кто уехал в свою страну, несмотря на рекомендации руководства остаться и соблюдать карантин.

«Я скучаю по футболу. Я счастлив вернуться сюда и с нетерпением жду возвращения матчей», — сказал Смолов в интервью Television de Galicia.

Он также назвал «не очень хорошей» ситуацию с коронавирусом в России. По словам Смолова, общество должно благодарить врачей за работу.

Судя по всему, в «Сельте» не будут привлекать россиянина к дисциплинарной ответственности за самовольный отъезд из клуба. В стане команды удовлетворились объяснениями, которые Смолов сделал в соцсетях.

Ранее сообщалось, что динамовцы расскажут фронтовые истории ветеранов Великой Отечественной войны.