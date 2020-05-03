Возможное завершение АПЛ в Австралии и COVID-19 в «Кёльне»: что известно о перспективах возобновления сезона в Европе

Австралийский Перт готов принять оставшиеся матчи сезона АПЛ. Такое заявление при поддержке местных властей сделал британский агент Гари Уильямс, проживающий в этом городе. В Италии и Испании с 4 мая возобновятся тренировки, но игроки будут вынуждены соблюдать целый ряд ограничений. А в немецком «Кёльне» положительный результат теста на коронавирус получили три человека. RT рассказывает, как европейский футбол готовится к возобновлению сезона.

Англия

Судьба большинства европейских футбольных чемпионатов по-прежнему остаётся неясной. В некоторых странах (Франция, Нидерланды) сезон решили завершить досрочно, а в других планируют довести его до конца, чтобы не терпеть серьёзные финансовые убытки.

И с каждым днём в оптимистичный сценарий развития событий болельщики верят всё сильнее. Введённые из-за пандемии коронавируса ограничения постепенно смягчаются, а в Германии и Чехии футболисты уже приступили к тренировкам. Однако в Англии речи об этом пока не идёт — игроки по-прежнему вынуждены довольствоваться домашними занятиями.

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Тем не менее клубы АПЛ в ходе состоявшейся 1 мая видеоконференции обозначили намерение доиграть сезон. В специальном заявлении, опубликованном на официальном сайте Премьер-лиги, говорится, что возобновление тренировок возможно только при одобрении правительства и после консультаций с игроками и тренерами.

Чуть позже британские СМИ подробнее рассказали о темах, которые обсуждались на данном мероприятии. В частности, клубы рассчитывают, что к тренировкам футболисты смогут вернуться 18 мая. В таком случае сезон может возобновиться 12 июня.

При этом доигрывать его командам придётся на десяти нейтральных стадионах и при пустых трибунах. Выбранные для проведения оставшихся матчей арены должны будут находиться вдали от густонаселённых городских районов, и ни один из коллективов не сумеет принять соперников на собственном стадионе. Эту идею поддержали не все клубы АПЛ. Например, против выступил исполнительный директор «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер.

«Естественно, все мы должны быть готовы к некоторым компромиссам. Однако в столь критический момент сезона проведение матчей на нейтральных полях, как нам кажется, может оказать серьёзное влияние на целостность и объективность соревнования», — заявил Барбер.

В полностью равных условиях команды, видимо, смогут оказаться, если сезон решат завершить в другой стране. Например, серьёзную дискуссию вызвало предложение провести концовку турнира в австралийском Перте. Его, заручившись поддержкой сенатора от штата Западная Австралия, выдвинул проживающий в Перте британский футбольный агент Гари Уильямс.

«У меня были переговоры с представителями клубов Премьер-лиги, им понравилась идея. Я также общался с официальными лицами правительства, они проявляют энтузиазм. Здесь безопасно. Власти сняли многие ограничения. Мы можем собираться в группы по десять человек, гулять, и пляжи уже открыты. У нас за последние десять дней было всего четыре новых случая заражения коронавирусом», — цитирует агента The Sun.

Испания

В Испании, в отличие от Англии, футболисты смогут возобновить тренировки в самое ближайшее время. Власти страны разрешили игрокам при условии соблюдения целого ряда ограничений приступить к занятиям с 4 мая.

«Мне больше нравится баскетбол, чем футбол, но будем надеяться, что он скоро вернётся. Решение будут принимать федерации и лиги. Мы уже начали разрешать индивидуальные тренировки для командных видов спорта. Будем надеяться на лучшее, но, боюсь, сначала мы будем смотреть соревнования по телевизору, а не на стадионах. Индивидуальные тренировки и базовые занятия для команд из профессиональных лиг будут доступны с 4 мая», — цитирует Marca премьер-министра страны Педро Санчеса.

В «Барселоне» же тренировочный процесс намерены предварить обязательным тестированием на коронавирус, которое состоится не позднее 6 мая. Лишь после получения результатов анализов сине-гранатовые приступят к занятиям. Но спортсмены обязаны будут находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга. На первых порах они не смогут также воспользоваться общими раздевалками и душем.

На втором этапе тренировок футболисты получат возможность заниматься в небольших группах, но при этом им рекомендуют избегать контактов с родственниками. Наконец, на третьем этапе футболисты смогут собираться группами до 14 человек. В таком случае при благоприятной эпидемиологической ситуации прерванный сезон Примеры возобновится спустя месяц после начала тренировок, но все матчи пройдут при пустых трибунах.

Италия

С 4 мая футболисты смогут возобновить тренировки и в Италии. Любопытно, что изначально правительство страны не дало им такого разрешения. Согласно постановлению, в первый понедельник мая занятия могли начать лишь представители индивидуальных видов спорта, но не командных. Им было запрещено появляться на базах до 18-го числа.

Однако министр спорта Италии Винченцо Спадафора под давлением региональных властей был вынужден попросить научно-технический комитет при правительстве пересмотреть этот вердикт. Он выступил за то, чтобы «игровики» также получили возможность приступить к индивидуальным тренировкам на базах клубов с 4 мая.

Первой командой Серии А, которая объявила о возобновлении тренировок, стал «Сассуоло». Футболисты коллектива приступят к занятиям с понедельника. Однако они, как и предполагалось, будут проходить с существенными ограничениями. В частности, на трёх полях центра смогут одновременно заниматься лишь шестеро игроков, то есть каждому выделят по половине поля. Как и в случае с «Барселоной», раздевалки и тренажёрные залы останутся закрытыми.

Вслед за «Сассуоло» о возобновлении тренировок объявили в «Парме» и «Болонье». В «Роме» приступить к занятиям планируют со следующей недели. Соответствующее разрешение дали городские власти.

L’#ASRoma ringrazia la @RegioneLazio per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra. Dalla prossima settimana i calciatori potranno svolgere visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria, osservando le linee guida relative al distanziamento sociale pic.twitter.com/KDx7kagwlZ — AS Roma (@OfficialASRoma) May 2, 2020

Германия

Пожалуй, наиболее оптимистичная ситуация в плане возможного возобновления сезона сложилась в Германии. Там футболисты приступили к тренировкам ещё в апреле. Предполагалось, что матчи могут стартовать 9 мая. Однако в начале месяца плохие новости пришли из «Кёльна», занимающего десятое место в турнирной таблице Бундеслиги. В минувший четверг в клубе провели тестирование на коронавирус среди футболистов, членов тренерского штаба и персонала, и COVID-19 был обнаружен сразу у трёх человек.

На официальном сайте клуба сообщается, что никаких симптомов заболевания у них нет, но все трое помещены на 14-дневный карантин. Имена заболевших не сообщаются, однако, по сведениям немецких СМИ, речь идёт о двух игроках и физиотерапевте.

Казалось бы, после такого вся команда должна уйти на карантин, однако футболисты продолжили занятия как ни в чём не бывало, что вызвало недоумение у некоторых игроков, например бельгийца Биргера Верстрате. Он подтвердил, что коронавирус действительно был обнаружен у двух его партнёров и врача команды.

«Сообщение клуба о том, что никто из тех, у кого выявлен позитивный результат, не вступал в контакт с игроками, является верным, если воспринимать его буквально. Но ведь тот физиотерапевт неделями занимался как мной, так и другими игроками. А в четверг один из тех двух футболистов был моим напарником на тренировке в спортзале. Так что утверждать, что мы с ними никак не контактировали, было бы не совсем правильно. Было бы наивно — как с моей стороны, так и со стороны других — говорить, что футбольные мероприятия следует возобновить как можно скорее», — приводит слова Верстрате Goal.