Клубам АПЛ предложили доиграть сезон в Австралии
- Reuters
Об этом сообщает The Sun.
Это подтвердил английский агент Гари Уильямс, который проживает в Перте.
«У меня были переговоры с представителями клубов Премьер-лиги, им понравилась идея. Я также общался с официальными лицами правительства, они проявляют энтузиазм. Здесь безопасно. Власти сняли многие ограничения», — заявил Уильямс.
Отмечается, что в АПЛ хотят завершить сезон на нейтральных полях, а в Перте находятся четыре крупных стадиона.
Ранее сообщалось, что клубы АПЛ планируют возобновить сезон 12 июня.