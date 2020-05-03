Клубам АПЛ предложили доиграть сезон в Австралии

Короткая ссылка
Футбольным клубам из Английской премьер-лиги (АПЛ) предложили доиграть сезон в австралийском городе Перт.
Клубам АПЛ предложили доиграть сезон в Австралии
  • Reuters

Об этом сообщает The Sun.

Это подтвердил английский агент Гари Уильямс, который проживает в Перте. 

«У меня были переговоры с представителями клубов Премьер-лиги, им понравилась идея. Я также общался с официальными лицами правительства, они проявляют энтузиазм. Здесь безопасно. Власти сняли многие ограничения», — заявил Уильямс.

Отмечается, что в АПЛ хотят завершить сезон на нейтральных полях, а в Перте находятся четыре крупных стадиона.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ планируют возобновить сезон 12 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить