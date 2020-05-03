Клубам АПЛ предложили доиграть сезон в Австралии

Футбольным клубам из Английской премьер-лиги (АПЛ) предложили доиграть сезон в австралийском городе Перт.

Об этом сообщает The Sun.

Это подтвердил английский агент Гари Уильямс, который проживает в Перте.

«У меня были переговоры с представителями клубов Премьер-лиги, им понравилась идея. Я также общался с официальными лицами правительства, они проявляют энтузиазм. Здесь безопасно. Власти сняли многие ограничения», — заявил Уильямс.

Отмечается, что в АПЛ хотят завершить сезон на нейтральных полях, а в Перте находятся четыре крупных стадиона.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ планируют возобновить сезон 12 июня.