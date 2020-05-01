СМИ: Клубы АПЛ планируют возобновить сезон 12 июня

Руководители клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили возможные даты возобновления сезона.

Как сообщает The Sun, клубы всё ещё хотят доиграть чемпионат и намерены его возобновить 12 июня.

Отмечается, что матчи пройдут на нейтральных полях и без зрителей.

Кроме того, к тренировкам команды могут вернуться уже 18 мая, если эпидемиологическая ситуация позволит это сделать.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие другие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что футбольные матчи в Англии могут проходить при пустых трибунах до января 2021 года.