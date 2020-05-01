СМИ: Футбольные матчи в Англии могут проходить при пустых трибунах до января 2021 года

Английская футбольная лига (EFL) может столкнуться с рядом сложностей при возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The Telegraph, для возобновления футбольного сезона в АПЛ, Чемпионшипе и других английских лигах потребуется провести порядка 66 тыс. тестов на коронавирус, что, по опасениям EFL, может быть негативно воспринято обществом и нанесёт урон всему английскому футболу.

В лиге также обеспокоены тем, что болельщикам могут не разрешить посещать матчи вплоть до января 2021 года.

Третьей проблемой для возобновления сезона являются истекающие 30 июня контракты. Несмотря на рекомендацию ФИФА продлить соглашения, многие клубы не хотят этого делать по финансовым соображениям — боятся, что не смогут исполнить свои обязательства по выплате зарплат.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие другие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее Серхио Агуэро рассказал, что футболистам страшно возвращаться на поле во время пандемии.