Агуэро заявил, что футболистам страшно возвращаться на поле во время пандемии

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказал мнение по поводу возможного возобновления сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Большинство футболистов боятся возвращаться на поле, потому что у них есть дети и семьи. Мне тоже страшно, но я со своей девушкой здесь и не собираюсь контактировать с другими людьми. Мы самоизолировались в нашем доме, поэтому она является единственным человеком, которого я мог заразить. Некоторые говорят, что заболевание может протекать бессимптомно, поэтому нахожусь дома, может быть, я уже заражён и даже не знаю об этом. Когда кто-нибудь заболеет, мы будем думать: «Ой, что теперь будет?» Надеюсь, появится вакцина и всё это закончится», — приводит слова Агуэро The Guardian со ссылкой на эфир El Chiringuito.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие другие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что АПЛ могут возобновить 8 июня.