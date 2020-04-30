Чемпионат Англии по футболу может быть возобновлён 8 июня

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Чемпионат Англии по футболу может возобновиться 8 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Чемпионат Англии по футболу может быть возобновлён 8 июня
  • Reuters

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, руководство Английской премьер-лиги разослало клубам предварительное расписание оставшейся части турнира. Планируется, что 18 мая команды возобновят тренировки, а с 8 июня чемпионат страны продолжится.

Это может произойти в том случае, если правительство Великобритании ослабит введённые из-за пандемии коронавируса карантинные меры.

Ранее стали известно, что президент и министр спорта Франции убеждают ведущие лиги Европы досрочно завершить сезон.

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