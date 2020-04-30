Чемпионат Англии по футболу может быть возобновлён 8 июня
- Reuters
Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, руководство Английской премьер-лиги разослало клубам предварительное расписание оставшейся части турнира. Планируется, что 18 мая команды возобновят тренировки, а с 8 июня чемпионат страны продолжится.
Это может произойти в том случае, если правительство Великобритании ослабит введённые из-за пандемии коронавируса карантинные меры.
Ранее стали известно, что президент и министр спорта Франции убеждают ведущие лиги Европы досрочно завершить сезон.