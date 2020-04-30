СМИ: Президент и министр спорта Франции убеждают ведущие лиги Европы досрочно завершить сезон

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы другие европейские чемпионаты последовали примеру Лиги 1 и досрочно завершили сезон.

Об этом сообщает Le Parisien. В связи с этим министр спорта Франции Роксана Марасиняню инициировала двусторонние переговоры с коллегами из других стран Европы. Она уже пообщалась с министрами Италии и Германии, а также должна провести разговор с испанским министром.

Сезон Лиги 1 был досрочно завершён в связи с тем, что во Франции запретили проведение массовых мероприятий до 1 сентября.

Ранее Головин поддержал досрочное завершение чемпионата Франции по футболу.