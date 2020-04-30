Головин поддержал досрочное завершение чемпионата Франции по футболу

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал досрочное завершение чемпионата Франции по футболу.

«Грустно, что досрочно закончился чемпионат Франции. Но в связи с такими обстоятельствами это необходимая мера. На это надо реагировать максимально адекватно. Конечно, «Монако» только набрал ход, но ничего не поделать, в жизни надо ко всему быть готовым», — сказал Головин во время виртуального матча с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.

28 апреля в Федерации футбола Франции (FFF) заявили, что Лига 1 не будет возобновлена. Матчи были приостановлены 13 марта в связи с пандемией коронавируса. На тот момент турнирную таблицу возглавлял «Пари Сен-Жермен».

Ранее стало известно, что Нидерланды могут лишиться одного места в еврокубках в следующем сезоне.