Нидерланды могут лишиться одного места в еврокубках в следующем сезоне

Королевский футбольный союз Нидерландов проинформировал клубы, что лига может потерять одно место в следующем сезоне еврокубков.

По данным AD.nl, из-за невозможности провести финал кубка страны союз хочет отдать эту путёвку в Лигу Европы пятой команде чемпионата. По итогам чемпионата его занимает «Виллем II». Но УЕФА может не одобрить данное решение и лишить лигу одной путёвки.

Чемпионат Нидерландов был досрочно завершён в связи с запретом властей на проведение массовых мероприятий до сентября.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии разрешили возобновить футбольный чемпионат с 8 июня.