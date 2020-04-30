Нидерланды могут лишиться одного места в еврокубках в следующем сезоне
- Reuters
По данным AD.nl, из-за невозможности провести финал кубка страны союз хочет отдать эту путёвку в Лигу Европы пятой команде чемпионата. По итогам чемпионата его занимает «Виллем II». Но УЕФА может не одобрить данное решение и лишить лигу одной путёвки.
Чемпионат Нидерландов был досрочно завершён в связи с запретом властей на проведение массовых мероприятий до сентября.
Ранее сообщалось, что власти Швейцарии разрешили возобновить футбольный чемпионат с 8 июня.