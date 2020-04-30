Нидерланды могут лишиться одного места в еврокубках в следующем сезоне

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Королевский футбольный союз Нидерландов проинформировал клубы, что лига может потерять одно место в следующем сезоне еврокубков.
Нидерланды могут лишиться одного места в еврокубках в следующем сезоне
  • Reuters

По данным AD.nl, из-за невозможности провести финал кубка страны союз хочет отдать эту путёвку в Лигу Европы пятой команде чемпионата. По итогам чемпионата его занимает «Виллем II». Но УЕФА может не одобрить данное решение и лишить лигу одной путёвки.

Чемпионат Нидерландов был досрочно завершён в связи с запретом властей на проведение массовых мероприятий до сентября.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии разрешили возобновить футбольный чемпионат с 8 июня.

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