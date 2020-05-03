«Рома» возобновит тренировки на следующей неделе

Итальянский футбольный клуб «Рома» объявил, что команда возобновит тренировки со следующей недели.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

«Руководство футбольного клуба «Рома» хотело бы поблагодарить власти региона Лацио за послабления карантинных мер в отношении командных видов спорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что игроки на следующей неделе пройдут медицинские осмотры, а затем приступят к индивидуальным тренировкам на базе клуба с учётом дистанцирования друг от друга.

Итальянская футбольная Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» 6 мая пройдут тестирование на коронавирус.