«Рома» возобновит тренировки на следующей неделе

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Итальянский футбольный клуб «Рома» объявил, что команда возобновит тренировки со следующей недели.
«Рома» возобновит тренировки на следующей неделе
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

«Руководство футбольного клуба «Рома» хотело бы поблагодарить власти региона Лацио за послабления карантинных мер в отношении командных видов спорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что игроки на следующей неделе пройдут медицинские осмотры, а затем приступят к индивидуальным тренировкам на базе клуба с учётом дистанцирования друг от друга.

Итальянская футбольная Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» 6 мая пройдут тестирование на коронавирус.

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