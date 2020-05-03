СМИ: Футболисты «Барселоны» 6 мая пройдут тестирование на коронавирус

Игроки каталонской «Барселоны» 6 мая сдадут тесты на коронавирус в рамках подготовки к возможному возобновлению сезона в Испании.

Как сообщает Marca, в случае благоприятных результатов футболисты смогут начать индивидуальные тренировки на базе клуба под наблюдением физиотерапевтов. Тем не менее переодеваться и принимать душ игроки смогут только дома.

Затем футболисты приступят к тренировкам в небольших группах, но им придётся избегать контактов с членами своих семей, а после будет разрешено посещать теоретические занятия в группах не более 14 человек.

При этом данные меры будут актуальны только в случае спада пандемии COVID-19 в Испании. Если всё пройдёт по плану, то футбольная Примера возобновится уже через месяц после начала тренировок.

Ранее футболист «Ювентуса» Блез Матюиди признался, что запаниковал после положительного теста на коронавирус.