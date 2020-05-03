Футболист «Ювентуса» Матюиди признался, что запаниковал после положительного теста на коронавирус

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Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди рассказал о своей реакции на положительный результат сданного им теста на коронавирус.

«Честно говоря, это тяжело. Когда я узнал, что мой тест дал положительный результат, то даже не мог ходить по магазинам. Это сделало меня психотиком. Ты пытаешься убедиться, что люди не находятся от тебя слишком близко, надо быть ментально сильным. У меня не было симптомов, но как только я услышал эту новость, то был в шоке. Я был в полной панике, боялся за свою семью и друзей», — сказал Матюиди в эфире шоу Bros Stories на YouTube.

Французский футболист сдал положительный тест на коронавирус в марте и уже успел полностью излечиться от болезни.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» твёрдо намерены доиграть сезон-2019/20.

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