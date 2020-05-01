В «Ювентусе» твёрдо намерены доиграть сезон-2019/20

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли дал понять, что «старая синьора» намерена доиграть чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20.

«Я заявляю, что «Ювентус» твёрдо намерен доиграть сезон-2019/20. Мы начнём тренировки с 18 мая, а в июне возобновятся матчи — так у нас будет время доиграть сезон с учётом требований УЕФА», — цитирует Аньелли Tuttosport.

По словам руководителя туринского клуба, обычно он предпочитает не давать комментарии прессе, но на этот раз решил сделать это. По его словам, молчание в стане «Ювентуса» могли бы неправильно расценить.

Ранее сообщалось, что все 20 клубов итальянской Серии А выступили за доигровку сезона.