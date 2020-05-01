СМИ: Все клубы Серии А выступили за доигровку сезона-2019/20

Короткая ссылка
Все 20 клубов итальянской Серии А выступили за то, чтобы розыгрыш чемпионата страны сезона-2019/20 был доигран.
СМИ: Все клубы Серии А выступили за доигровку сезона-2019/20
  • РИА Новости

Как сообщает Football Italia, идею доиграть текущий чемпионат поддержали все 20 клубов итальянской Серии А. Об этом стало известно по итогам экстренного заседания ассамблеи, проведённого по видеосвязи.

Изначально сообщалось, что за досрочное прекращение сезона выступали «Торино» и «Брешиа», однако впоследствии эта информация была опровергнута.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20 был прерван из-за коронавируса по прошествии 26 туров, причём несколько команд успели провести лишь 25 матчей. Лидирует «Ювентус» с 63 очками, вторую строчку занимает «Лацио» с 63 баллами.

Ранее стало известно, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть причастен к появлению в СМИ информации о повторном заражении коронавирусом его партнёра по команде Пауло Дибалы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить