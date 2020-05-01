СМИ: Все клубы Серии А выступили за доигровку сезона-2019/20

Все 20 клубов итальянской Серии А выступили за то, чтобы розыгрыш чемпионата страны сезона-2019/20 был доигран.

Как сообщает Football Italia, идею доиграть текущий чемпионат поддержали все 20 клубов итальянской Серии А. Об этом стало известно по итогам экстренного заседания ассамблеи, проведённого по видеосвязи.

Изначально сообщалось, что за досрочное прекращение сезона выступали «Торино» и «Брешиа», однако впоследствии эта информация была опровергнута.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20 был прерван из-за коронавируса по прошествии 26 туров, причём несколько команд успели провести лишь 25 матчей. Лидирует «Ювентус» с 63 очками, вторую строчку занимает «Лацио» с 63 баллами.

Ранее стало известно, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть причастен к появлению в СМИ информации о повторном заражении коронавирусом его партнёра по команде Пауло Дибалы.