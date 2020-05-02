Компьютерные технологии, манекены и фотографии: чем хотят заменить болельщиков на пустых трибунах футбольных стадионов

Вещатели, транслирующие чемпионат Англии по футболу, намерены скрывать пустые трибуны стадионов с помощью искусственно созданных изображений болельщиков. Об этом заявил представитель телеканала Sky Sports. По его словам, это поможет повысить качество телевизионной картинки, пока не будет снят запрет на посещение арен. В Белоруссии и Германии места фанатов уже занимают их фотографии и манекены.

Большинство ведущих европейских чемпионатов планируют завершить прерванный из-за коронавируса сезон. При этом им придётся столкнуться с одной немаловажной проблемой — отсутствием зрителей на трибунах. В Англии хотят решить её с помощью современных технологий, которые позволят «заполнить» трибуны компьютерными изображениями болельщиков, а в Германии зрителей готовятся заменить их огромными фотографиями, как это уже однажды сделали в Белоруссии.

Даже если власти отдельных стран разрешат проводить матчи и закончить турниры до осени, то в целях безопасности зрители вряд ли будут допущены до стадионов, чтобы не возникали новые очаги заражения. Так, возможное возобновление чемпионата Германии уже точно состоится без зрителей, так как в стране до 31 августа действует запрет на массовые мероприятия. По данным СМИ, Бундеслига разработала план, по которому на стадионах в лучшем случае будет находиться около 300 человек, включая футболистов, тренеров, обслуживающий персонал и работников телевидения. В Испании, Италии и Англии болельщики рискуют не попасть на матчи вплоть до 2021 года.

По мнению президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина, лучше проводить матчи без зрителей и показывать их только по телевидению, чем отказаться от игр вовсе, как это сделали в Нидерландах и Франции, так как болельщикам нужна позитивная энергия, которую создаёт футбол. Однако встречи при пустых трибунах будут иметь свои недостатки. Помимо того что клубы не получат доходов от продажи билетов и атрибутики, пострадает и качество телетрансляций. В этом уверен представитель основного вещателя АПЛ Sky Sports.

«Даже если клуб продаёт не все билеты на матч Премьер-лиги, если одна трибуна выглядит особенно пустой, то реакция зрителей заметно не такая бурная. Даже если на стадионе шумно, одна пустая трибуна уже снижает удовольствие зрителей от игры. Когда стадион совершенно пустой и стоит полная тишина, то это производит совсем странное впечатление. Если телезрители матч за матчем не видят людей на трибунах, не слышат криков болельщиков и других звуков, возникают серьёзные опасения относительно того, как это скажется на удовольствии зрителей от просмотра и на их желании смотреть, как в футбол играют за закрытыми дверьми», — цитирует слова источника iNEWS.

Однако, как считают в Sky Sports, выход может быть найден. Телеканал планирует использовать во время трансляций сгенерированные компьютером изображения зрителей, которые разместятся на вынужденных пустовать трибунах. Эту технологию легко использовать для одной неподвижной камеры, однако в масштабах целого стадиона, на котором используются 24 точки для съёмки, могут возникнуть проблемы.

Для вещателей внедрение искусственно созданных изображений зрителей может стать вызовом, признался представитель Sky Sports. Облегчить задачу можно будет, если использовать огромное зелёное полотно, натянутое на трибуны, или ограничиться всего лишь тремя камерами.

К слову, однажды в Англии уже заменяли живых болельщиков нарисованными. В 1992 году северная трибуна стадиона «Хайбери», на котором играл лондонский «Арсенал», была завешана баннером с изображением фанатов и даже рекламой. Полотно приходилось неоднократно менять, так как художники первоначально изобразили только белых мужчин, позабыв о женщинах и национальных меньшинствах.

Пока разговоры о внедрении компьютерных технологий для «заполнения» трибун только ведутся, за пределами Англии их стараются «оживить» более простыми способами. Так, белорусский клуб «Динамо» Брест проводит благотворительную акцию «Мы играем для мира», в рамках которой расставляет на сиденьях манекены с фанатской атрибутикой и фотографиями болельщиков, купивших билеты на матчи. Белорусский футбол в последнее время привлёк к себе внимание всего мира, и, таким образом, «Динамо» помогает иностранным поклонникам стать чуть ближе к команде. Свой билет и собственный манекен приобрёл даже бывший игрок «Челси» и «Реала» Майкл Эссьен. Часть вырученных от акции средств клуб направит на борьбу с коронавирусом в Белоруссии.

Пример с «Динамо» намерена взять мёнхенгладбахская «Боруссия». Немецкий клуб разместит на трибунах своего стадиона фотографии своих болельщиков, когда сезон в Бундеслиге возобновится. Заявки на такое виртуальное посещение арены «Боруссия-Парк» уже оставили больше восьми тысяч фанатов, которым пришлось заплатить €19 за такую возможность. Около двух тысяч фотографий уже заняли свои места.