В метро Москвы можно будет купить маску

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Пассажиры московского метро смогут купить в ларьках или кассах маску, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
В метро Москвы можно будет купить маску
  • РИА Новости

Цены на маски будут не выше, чем в аптеках, купить их можно будет «почти на каждой станции».

«Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур», — цитирует Ликсутова РИА Новости.

Продажа масок начнётся 4 или 5 мая, добавил он. Нужное количество масок уже завезено на склады метрополитена, они будут постепенно развозиться на станции.

1 мая губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв ввёл на территории Подмосковья масочный режим.

Всем гражданам в период до 12 мая «строго рекомендуется» использовать в общественных местах маски и респираторы. С 12 мая масочный режим становится обязательным.

Контроль за ношением масок будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, а нарушителям будет грозить штраф в размере 4 тыс. рублей.

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