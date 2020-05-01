В Подмосковье решили ввести масочный режим

Губернатор Московской области ️Андрей Воробьев подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Отмечается, что в период до 12 мая «всем гражданам строго рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования».

«С 12 мая масочный режим становится обязательным», — говорится в сообщении.

В оперштабе сообщили, что для обеспечения граждан масками «подведомственной сети аптек поручено обеспечить их наличие, а иным аптечным сетям будет оказано содействие в приобретении масок».

Ранее Воробьёв сообщал, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима.