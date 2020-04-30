В Подмосковье начали подготовку к введению масочного режима

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами округов сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима.
В Подмосковье начали подготовку к введению масочного режима
  • РИА Новости

Он сообщил, что «получил предписание главного санитарного врача».

«Мы начинаем готовиться и серьёзно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», — цитирует телеканал «360» Воробьёва.

Губернатор призвал всех серьёзно отнестись к нововведениям.

«Нам очень важно оказать максимальное содействие в том, чтобы маски постоянно были в наличии в наших аптеках, коммерческих подразделениях», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин из-за коронавируса в регионе и усилил его обязательным ношением масок. 

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