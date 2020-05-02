Полиция будет следить за ношением масок в Подмосковье
- РИА Новости
«С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной», — заявили в пресс-службе правительства Подмосковья.
1 мая губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв ввёл на территории Подмосковья масочный режим.
Всем гражданам в период до 12 мая «строго рекомендуется» использовать в общественных местах маски и респираторы. С 12 мая масочный режим становится обязательным.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала такое решение в ряде регионов России.