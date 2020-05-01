Попова оценила введение масочного режима в ряде регионов

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru прокомментировала введение масочного режима в ряде российских регионов.
Попова оценила введение масочного режима в ряде регионов
  • РИА Новости

Она отметила, что «целый ряд регионов — и количество их ежедневно растёт — ввели обязательный масочный режим».

«И я абсолютно их поддерживаю, они делают правильно. Потому что если уж выйти за пределы родного дома, который сегодня для нас единственная крепость, то сделать это нужно так, чтобы не нанести вред ни себе, ни окружающим, ни тем, кто нас дома ждёт», — заявила Попова.

Ранее губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.

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