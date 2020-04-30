Ностальгические посты, укус Зидана и сравнение с Симеоне: как Евсеев привлёк к себе внимание на карантине

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев во время эпидемии коронавируса в России занялся развитием собственного аккаунта в Instagram. Специалист выкладывает новые посты практически каждый день. В частности, наставник вспомнил об игре за «Локомотив» и победном голе Уэльсу в 2003-м, выступил за расширение РПЛ до 18 команд и признался, что кусал Зинедина Зидана за голову.

Повтор «Девочки на шаре» и чтение Булгакова

Карантин по-разному повлиял на футболистов и тренеров. Некоторые окончательно огородились от прессы и болельщиков. Другие, напротив, пошли им навстречу и раскрылись с новой стороны. Так, RT уже писал о бывшем нападающем «Зенита», а в настоящий момент тренере юношеской сборной России Александре Кержакове, который во время вынужденной самоизоляции покоряет Instagram.

По его пути пошёл и рулевой «Уфы» Вадим Евсеев. Начиная с марта специалист принялся активно вести свой аккаунт. Причём прежде он никогда не отличался особой открытостью и словоохотливостью. Интервью Евсеев давал редко, а его ответы на пресс-конференциях зачастую оказывались максимально сухими.

Не уделял внимания тренер и соцсетям. Страничку в Instagram Вадим создал ещё в 2015-м, но практически не обновлял. А в 2017-м и вовсе забросил её. Однако после приостановки РПЛ наставник «Уфы» неожиданно реанимировал аккаунт. Теперь он выкладывает новые посты практически ежедневно.

В них Евсеев пишет обо всём — работе, семье, друзьях, временах, когда он был игроком. И это получается у него интересно и душевно. Неудивительно, что у шестикратного чемпиона России уже пять тысяч подписчиков, а слова специалиста расходятся по новостным лентам.

Сначала Евсеев немало рассказывал о том, чем занимается на карантине. Он получал огромное удовольствие от того, что каждый день может обнимать жену Татьяну. Она часто фигурирует в постах Евсеева. Например, вместе они повторили известную картину Пабло Пикассо «Девочка на шаре». Также тренер признался, что его супруга отлично готовит и легко могла бы стать поваром.

Помимо общения с семьёй, специалист на карантине много читает. Например, он открыл для себя Булгакова и Довлатова.

«Сейчас отличное время, чтобы остановиться, почитать и подумать. В школе читал немного — не было времени. Спасибо Тане, которая старается, чтобы в моей жизни было что-то ещё, кроме футбола», — написал Евсеев.

Но даже на карантине тренер не забывает об «Уфе». Он регулярно публикует полные тепла посты о своих помощниках, клубных врачах, руководстве и самом городе. Рассказывает специалист и о своих подопечных. Так, вратаря команды Александра Беленова он назвал одним из самых стабильных футболистов РПЛ, а полузащитнику Даниилу Фомину предрёк «блестящее будущее».

Не обходится и без шуток про знаменитый уфимский «автобус», который весной не сумели взломать ни «Зенит», ни ЦСКА. Одним из самых популярных в аккаунте Евсеева стал пост про коллегу из «Атлетико» Диего Симеоне, который, по данным СМИ, зарабатывает €3,6 млн в месяц без учёта налогов.

«Самый дорогой водитель автобуса в мире. Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», — прокомментировал фото Евсеев.

Гол Уэльсу и обидный вылет из Лиги чемпионов

Немало лайков собирают и ностальгические посты тренера. Он часто вспоминает «Локомотив». Экс-защитник железнодорожников признался, что до сих пор дружит с капитаном той команды Дмитрием Лоськовым, и очень тепло высказался о Юрии Сёмине.

«Тот «Локомотив» был большой дружной семьёй. Спасибо Филатову с Сёминым: их тандем давал нам возможность сосредоточиться только на футболе», — написал специалист.

Он также подчеркнул, что «Локомотив» в те годы добивался успеха не только в стране, но и в еврокубках. Так, по его словам, в 2004-м красно-зелёных в четвертьфинал Лиги чемпионов не пустил рефери, засудивший отечественный коллектив в ответном матче с «Монако».

Вспоминает Евсеев и сборную России, в составе которой провёл 20 встреч. Его единственный мяч пришёлся на ответный стыковой поединок с Уэльсом за право поехать на чемпионат Европы — 2004. Тот гол стал решающим для отечественной команды, а сам Вадим после финального свистка нецензурно выругался в камеру. В начале апреля «Матч ТВ» показал ту встречу, и Евсеев спустя 17 лет получил возможность освежить воспоминания. Он признался, что как раз в тот период его дочь Полина серьёзно болела и находилась в больнице.

«До сих пор не могу без эмоций видеть фото Полины в больнице. Я был в сборной, тренировался, играл, мог отвлечься от мыслей, а Таня находилась с дочкой, и весь её мир сжался до размеров палаты. Своих слов после матча не стыжусь. Что было, то было. Я такой, какой есть. И что именно имел в виду, не знаю до сих пор. Это был крик тем обстоятельствам жизни», — поведал Евсеев.

Чуть раньше Вадим даже сфотографировался в футболке с той самой встречи в Кардиффе и разыграл среди подписчиков другую — «Сатурна», цвета которого защищал после ухода из «Локо». Участникам предлагалось ответить на несколько вопросов из биографии специалиста, например с кем он пел в «Голубом огоньке» и какой была его первая зарплата в «Спартаке».

В результате правильные ответы дали многие, и Евсеев устроил специальную жеребьёвку. Он положил в шапку бумажки с именами подписчиков и случайным образом определил победителя.

Расширение РПЛ и досрочная остановка сезона

А в середине апреля наставник «Уфы» запустил в Instagram своеобразный алфавит. На каждую букву он вспоминает один из моментов своей карьеры. Например, «А» ожидаемо вызвала у него ассоциации с «Амкаром», а «Л» — с «Локомотивом».

В своём алфавите Евсеев вспомнил убравшего его из «Локо» Анатолия Бышовца, Райана Гиггза, которому едва не нанёс травму в матче с Уэльсом, и Зинедина Зидана, которому случайно прокусил голову в одном из единоборств. Последняя буква, выложенная бывшим футболистом — «О». Вадим написал о перенесённых им операциях.

«У меня их было пять, все вследствие травм, полученных на футбольном поле. Точной статистики не имею, но, думаю, показатель чуть выше среднего. Редкий игрок не побывал под наркозом», — объяснил тренер.

При этом нельзя сказать, что Евсеев в Instagram лишь предаётся ностальгии. Специалист высказывается по большинству актуальных тем. Например, он поддержал расширение РПЛ до 18 команд и прокомментировал возможное досрочное завершение сезона.

«Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить сезон согласно текущей таблице считаю правильным. Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая», — написал наставник «Уфы».

Также тренер добрым словом помянул погибшего из-за острой сердечной недостаточности 22-летнего воспитанника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, с которым пересекался в ивановском «Текстильщике».

«Иннокентий был тихим и спокойным. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-лиге. Правильные, обычные мечты, очень много таких ребят приходят в футбол. Он был очень добродушным. Даже на поле. Но при этом очень ответственным и целеустремлённым. Был хорош в коллективе, дружил со всеми ребятами. Не было ни проблем, ни конфликтов. Всегда спешил к своей девушке. Очень любил её... 22 года. Всего 22... Я не знаю, что ещё сказать», — написал Евсеев.