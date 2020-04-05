Евсеев испытал ностальгию по матчу 12-летней давности

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев предался воспоминаниям о матче 2008 года между своим «Сатурном» и «Локомотивом», за который он выступал ранее (1:2).

Помимо Евсеева, за подмосковный клуб тогда играли ещё несколько возрастных футболистов. Однако «Локо» сумел победить после длительной неудачной серии в Раменском.

«Играть против своего бывшего клуба, откуда ушёл не по своей воле… Эмоции были не самые простые. Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое тёплое отношение. Всегда, за какой клуб бы ни играл, слышал их голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще. В «Сатурне» играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой, и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией — находка для тренера», — написал Евсеев в своём аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что патруль остановил легенду «Спартака» Гаврилова во время похода в магазин и пригрозил арестом.