Евсеев испытал ностальгию по матчу 12-летней давности
- РИА Новости
Помимо Евсеева, за подмосковный клуб тогда играли ещё несколько возрастных футболистов. Однако «Локо» сумел победить после длительной неудачной серии в Раменском.
«Играть против своего бывшего клуба, откуда ушёл не по своей воле… Эмоции были не самые простые. Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое тёплое отношение. Всегда, за какой клуб бы ни играл, слышал их голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще. В «Сатурне» играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой, и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией — находка для тренера», — написал Евсеев в своём аккаунте в Instagram.
Ранее сообщалось, что патруль остановил легенду «Спартака» Гаврилова во время похода в магазин и пригрозил арестом.