Патруль остановил легенду «Спартака» Гаврилова во время похода в магазин и пригрозил арестом

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Легендарный футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о трудностях пребывания на карантине из-за пандемии коронавируса.
Патруль остановил легенду «Спартака» Гаврилова во время похода в магазин и пригрозил арестом
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

По словам бывшего спортсмена, полицейские чуть не арестовали его во время похода в магазин.

«Сижу дома. Уже три недели никуда не выхожу. В основном смотрю телевизор, передвигаюсь по квартире. Вчера пытался дойти до магазина, так патруль остановил. Говорят: «Вы что, не знаете, что нужно режим самоизоляции соблюдать? Есть волонтёры, они привезут вам продукты». Пригрозили штрафом, если опять остановят. Буду сидеть дома», — приводит слова 66-летнего Гаврилова сайт фанклуба «Спартака».

Ранее сообщалось, что Байрамян из «Ростова» на карантине сыграл с отцом в нарды после тренировки.

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