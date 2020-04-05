Байрамян из «Ростова» на карантине сыграл с отцом в нарды после тренировки

«Ростов» показал, как проводит время на карантине один из лидеров команды Хорен Байрамян.

В Twitter-аккаунте жёлто-синих появилось фото, на котором футболист играет в нарды со своим отцом.

«Байрамян после утренней тренировки дома провел ещё одну, на этот раз с папой. Завтра ожидается реванш», — сообщается в публикации.

Хорен Байрамян после утренней тренировки дома провел еще одну, на этот раз с папой 😄



Завтра ожидается реванш.



А как вы проводите свободное время? #ДомасРостовом#МыРостов#Байрамянpic.twitter.com/fVWIfcUPmO — Football Club Rostov (@rostovfc) April 5, 2020

Ранее стало известно, что удаление Чалова не помешало «Витебску» победить «Смолевичи» с вратарём Фильцовым.