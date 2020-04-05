Байрамян из «Ростова» на карантине сыграл с отцом в нарды после тренировки
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
В Twitter-аккаунте жёлто-синих появилось фото, на котором футболист играет в нарды со своим отцом.
«Байрамян после утренней тренировки дома провел ещё одну, на этот раз с папой. Завтра ожидается реванш», — сообщается в публикации.
Хорен Байрамян после утренней тренировки дома провел еще одну, на этот раз с папой 😄— Football Club Rostov (@rostovfc) April 5, 2020
Завтра ожидается реванш.
А как вы проводите свободное время? #ДомасРостовом#МыРостов#Байрамянpic.twitter.com/fVWIfcUPmO
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