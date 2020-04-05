Байрамян из «Ростова» на карантине сыграл с отцом в нарды после тренировки

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«Ростов» показал, как проводит время на карантине один из лидеров команды Хорен Байрамян.
Байрамян из «Ростова» на карантине сыграл с отцом в нарды после тренировки
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

В Twitter-аккаунте жёлто-синих появилось фото, на котором футболист играет в нарды со своим отцом.

«Байрамян после утренней тренировки дома провел ещё одну, на этот раз с папой. Завтра ожидается реванш», — сообщается в публикации.

Ранее стало известно, что удаление Чалова не помешало «Витебску» победить «Смолевичи» с вратарём Фильцовым.

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