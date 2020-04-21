«Светлый мальчишка, сейчас такие большая редкость»: воспитанник «Локомотива» Самохвалов скончался на пробежке возле дома

Воспитанник московского «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался на 23-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности. Трагедия случилась во время пробежки около дома. За день до своей смерти выступавший в текущем сезоне за «Казанку» футболист жаловался на плохое самочувствие. По словам знавших защитника тренеров, у него имелись проблемы со здоровьем. Некоторые специалисты утвержадают, что Самохвалов играл по специальным врачебным допускам на свой страх и риск.

Защитник клуба Профессиональной футбольной лиги «Казанка» Иннокентий Самохвалов скончался в понедельник, 20 апреля, в возрасте 22 лет. Как сообщил официальный сайт «Локомотива» (чьим фарм-клубом является «Казанка»), спортсмен почувствовал себя плохо во время индивидуальной тренировки на улице.

Трагедия случилась в городе Московский, где Самохвалов снимал квартиру. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти футболиста не удалось. У Самохвалова остались супруга и сын.

Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Об этом заявил РИА Новости тренер «Казанки» Александр Гришин. При этом, по сведениям «Чемпионата», футболист жаловался на здоровье за день до смерти.

Самохвалов был воспитанником железнодорожников. Он поступил в академию «Локомотива» ещё в третьем классе, с молодёжной командой в 2016 году выиграл первенство России. За «Казанку» выступал с сезона-2018/19.

«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», — говорится в заявлении на официальном сайте красно-зелёных.

В клубе также дали понять, что окажут семье покойного всю необходимую помощь. Соболезнования родственникам Самохвалова выразил и Российский футбольный союз.

Сегодня не стало защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Ему было 22 года.



РФС выражает соболезнования родным и близким Иннокентия. pic.twitter.com/MIWTQTc11H — РФС (@rfsruofficial) April 20, 2020

По словам бывшего наставника «Казанки» Дениса Клюева, у Самохвалова имелись проблемы со здоровьем. Он целенаправленно лечился и проходил специальный курс. Специалист подчеркнул, что его экс-подопечному в итоге удалось избавиться от проблем. Иннокентий имел все необходимые документы для выступлений на профессиональном уровне. Два раза в год защитник проходил углублённое медобследование.

«Золотой парень, добрый, тихий. Только раз у одного получилось его расшевелить. Злость и агрессия — совсем не про Самохвалова. И ещё очень умный парень. Для меня это шок. У Кеши футбольная семья — их, вроде бы, три брата и все футболисты. Кто-то в «Локомотиве-2» в своё время играл, кто-то в «Домодедово». У него маленький ребёнок, жена. И ещё одно дело, если бы во время сильных нагрузок, но на пробежке у дома...», — приводит слова Клюева «СЭ».

У Самохвалова остались старшие братья Никита и Василий. Первый выступает за дзержинский «Химик», второй — за «Троицк».

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Бывший тренер ивановского «Текстильщика» Денис Бояринцев, у которого защитник играл в сезоне-2018/19, подчеркнул, что у медицинского штаба команды не было замечаний по поводу здоровья футболиста.

«Светлый мальчишка. Сейчас большая редкость, когда встречаются такие молодые парни. У него хорошие физические данные были, мог сыграть крайнего или центрального защитника», — цитирует Бояринцева РБК.

Известный российский тренер Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ», в свою очередь, заявил, что в «Локомотиве» знали о проблемах Самохвалова с сердцем. Из-за них он пропускал сборы.

«У парня были неплохие данные, и, может, эти проблемы с сердцем мешали ему выйти на высокий уровень... Если всё-таки врачи давали ему допуск к тренировкам, то значит это был какой-то ограниченный допуск... Это длилось не один год — года три-четыре... Виноват и он сам, потому что я слышал, что он писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. Виноваты и его агенты, и доктора, которые ведут медицинский контроль», — заключил специалист.

Партнёр покойного по «Текстильщику» Сергей Орлов, напротив, не смог вспомнить каких-либо недомоганий у Самохвалова. Он также отметил, что молодой игрок не употреблял спиртное и не курил, зато уважал старших и всегда оставался поработать после тренировок.

Сам Иннокентий в 2015 году рассказывал о себе сайту «Локомотива» следующее: «С первого класса играл в родном городе — в Мытищах. Там занимался в местной детско-спортивной школе, кстати, действуя на позиции левого полузащитника. А после в моей жизни появился «Локомотив», в котором меня уже видели на позиции центрального защитника. Мои братья тоже начинали на других позициях, но по решению тренеров переходили в центр обороны. Не знаю, может, в этом есть некая генетическая связь».

Рост Самохвалова составлял 190 см при весе 75 кг. Благодаря своим габаритам он традиционно угрожал чужим воротам при «стандартах». За «Казанку» Самохвалов выступал под 18-м номером. Весной 2019 года защитник сыграл за основной состав «Локо» в товарищеском матче с «Уфой», включался в запас на игры Российской премьер-лиги.