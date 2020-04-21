Футболист «Текстильщика» заявил, что не помнит о проблемах со здоровьем у Самохвалова

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Игрок ивановского «Текстильщика» Сергей Орлов ответил на вопрос, замечал ли он проблемы со здоровьем у бывшего футболиста команды Иннокентия Самохвалова, который 20 апреля скончался во время тренировки.
Футболист «Текстильщика» заявил, что не помнит о проблемах со здоровьем у Самохвалова

«Нет. Не помню вообще, чтобы он что-то пропускал даже из-за травмы. Раз в полгода мы проходили медицинское обследование. Если бы были какие-то проблемы, его бы отправили на дополнительное обследование. Думаю, в «Локомотиве» еще серьёзнее проверка. Плюс он такой режимщик был: не употреблял спиртное, не курил, с кальянами я его не видел», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Самохвалов выступал за «Текстильщик» с 2017 по 2018 год. После этого он вернулся в «Локомотив», воспитанником которого являлся, и выступал за вторую команду железнодорожников — «Казанку».

Игроку стало плохо во время пробежки, после чего он скончался. Тренер «Казанки» Александр Гришин назвал причиной смерти игрока сердечную недостаточность. При этом проблемы со здоровьем у него были выявлены давно.

У Самохвалова остались жена и сын.

Ранее президент «Текстильщика» отреагировал на смерть экс-футболиста команды Самохвалова.

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