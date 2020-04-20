Президент «Текстильщика» отреагировал на смерть экс-футболиста команды Самохвалова

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Президент ивановского футбольного клуба «Текстильщик» Юрий Ермаков прокомментировал новость о смерти бывшего защитника команды Иннокентия Самохвалова.
Президент «Текстильщика» отреагировал на смерть экс-футболиста команды Самохвалова

«Культурный, тихий парень. У нас он играл как лимитчик, но выглядел абсолютно нормально, из состава не выпадал. Видно было, что хорошая школа, два мяча забил, предлагали ему остаться дальше, но он, видимо, хотел пробиться в «Локомотиве», — приводит слова президента клуба «Матч ТВ».

По словам Ермакова, у игрока в «Текстильщике» не было выявлено никаких проблем со здоровьем, спортсмен выполнял все нагрузки.

«Все данные у него были в норме, никаких жалоб не было. Сам бывший спортсмен, вижу, как игроки нагрузки осваивают. Не понимаю, что с ним могло приключиться. Мне кажется, даже вскрытие ничего не покажет, так бывает. Резкая сердечная недостаточность — и всё», — добавил он.

Самохвалов выступал за «Текстильщик» с 2017 по 2018 год. После этого он вернулся в «Локомотив», воспитанником которого являлся, и выступал за вторую команду железнодорожников — «Казанку».

Игроку стало плохо во время пробежки, после чего он скончался. Тренер «Казанки» Александр Гришин назвал причиной смерти игрока сердечную недостаточность. При этом проблемы со здоровьем у него были выявлены давно.

У Самохвалова остались жена и сын.

Экс-тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев заявил, что не помнит, чтобы в ивановском клубе были замечания по здоровью Самохвалова.

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