Бояринцев о смерти Самохвалова: не помню, чтобы в «Текстильщике» были замечания по его здоровью

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Бывший главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев отреагировал на смерть защитника московской «Казанки», которая является второй командой «Локомотива», Иннокентия Самохвалова.
Бояринцев о смерти Самохвалова: не помню, чтобы в «Текстильщике» были замечания по его здоровью

«Очень хороший парень был. Светлый мальчишка. Сейчас большая редкость, когда встречаются такие молодые парни. Я не помню, чтобы у доктора нашего были замечания по здоровью. У него хорошие физические данные были, мог сыграть крайнего или центрального защитника», — цитирует Бояринцева РБК.

Самохвалов выступал за «Текстильщик» с 2017 по 2018 год.

Игроку стало плохо во время пробежки, после чего он скончался. Тренер «Казанки» Александр Гришин назвал причиной смерти игрока сердечную недостаточность. При этом проблемы со здоровьем у Самохвалова были выявлены давно.

У Самохвалова остались вдова и сын.

Ранее сообщалось, что Самохвалов жаловался на здоровье за день до смерти.

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