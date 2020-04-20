Бояринцев о смерти Самохвалова: не помню, чтобы в «Текстильщике» были замечания по его здоровью
«Очень хороший парень был. Светлый мальчишка. Сейчас большая редкость, когда встречаются такие молодые парни. Я не помню, чтобы у доктора нашего были замечания по здоровью. У него хорошие физические данные были, мог сыграть крайнего или центрального защитника», — цитирует Бояринцева РБК.
Самохвалов выступал за «Текстильщик» с 2017 по 2018 год.
Игроку стало плохо во время пробежки, после чего он скончался. Тренер «Казанки» Александр Гришин назвал причиной смерти игрока сердечную недостаточность. При этом проблемы со здоровьем у Самохвалова были выявлены давно.
У Самохвалова остались вдова и сын.
Ранее сообщалось, что Самохвалов жаловался на здоровье за день до смерти.