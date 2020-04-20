Проблемы с алкоголем, игровая зависимость и бегство от полиции: пять трагичных историй экс-футболистов сборной России

Защитник Андрей Иванов провёл за московский «Спартак» около сотни матчей и 15 раз выходил на поле в составе национальной команды, но в возрасте 42 лет скончался от пневмонии после того, как многие годы испытывал проблемы с алкоголем. Чемпион страны в составе ЦСКА Алан Кусов страдал от игровой зависимости и однажды проиграл $800 тыс. в казино. А бывший голкипер армейцев Вениамин Мандрыкин попал в аварию при попытке уйти от преследования полиции и уже около десяти лет прикован к постели. RT рассказывает об игроках, защищавших цвета сборной России по футболу, чьи судьбы сложились непростым образом.

За почти 30-летнюю историю через сборную России по футболу прошло множество игроков. Кто-то из них добился на поле большого успеха, кто-то после завершения спортивной карьеры стал известным тренером, кто-то открыл в себе административный талант. Однако судьбы некоторых бывших футболистов сложились очень непросто, а некоторых — и вовсе трагически.

Андрей Иванов (15 матчей за сборную)

Защитник Андрей Иванов имел в своём послужном списке 15 матчей за национальные команды СССР, СНГ и России. В конце 1980-х — начале 1990-х он выступал за сильнейший на тот момент клуб страны «Спартак» и завоевал с ним четыре трофея. Иванов регулярно появлялся на поле в основном составе. Кроме того, Андрей считался одним из самых стильных игроков красно-белых: всегда одевался с иголочки и заказывал костюмы из Италии.

Однако после завершения карьеры у Андрея начались серьёзные проблемы с алкоголем. Впервые они проявились ещё в молодости, а из-за нарушений режима защитника даже хотели выгнать из «Спартака». Но в 1989-м он закодировался, после чего не пил десять лет.

«Лично Николай Петрович Старостин отправил к наркологу, после этого десять лет в рот ни капли не брал. Настолько хорошо себя чувствовал! А когда в основной состав «Спартака» вернули, как собака пахать начал. Никто так не работал», — рассказывал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Из нового запоя Иванов выбраться не сумел. Он развёлся с женой и в одиночестве доживал последние дни на северо-западе Москвы в квартире, выданной ещё «Спартаком». Бывшие партнёры по команде пытались помочь другу, но он сам называл себя «невытаскиваемым человеком». Бывший защитник сборной и участник Евро-1992 скончался в 2009-м от воспаления лёгких.

«Какой день в жизни я хотел бы изменить? Тот день, когда я стал бухать. Даже не помню, когда это произошло. Лет пять назад. Запой начался от скуки. Пока ты в футболе — всегда с людьми, в коллективе. А потом всё исчезает. И пустота», — вспоминал Иванов.

Артём Безродный (один матч)

Скоропостижно скончался и другой бывший футболист «Спартака» и сборной России — Артём Безродный. Во второй половине 1990-х уроженец украинского города Сумы считался одним из главных молодых талантов страны. На первой двусторонке в стане красно-белых он дважды обыграл капитана Виктора Онопко, а при третьей попытке получил от него удар по ногам. В 17 лет дебютировал в Лиге чемпионов в четвертьфинальном матче с «Нантом», а спустя несколько месяцев впервые стал чемпионом страны.

Но быстро дал знать о себе строптивый характер Безродного. В 1997-м юноша умудрился разругаться с главным тренером красно-белых Олегом Романцевым и уехал в «Байер». Правда, скоро Артём вернулся и выдал два по-настоящему качественных сезона. Пиком его карьеры можно назвать 1999 год. Техничный полузащитник забил четыре мяча в Лиге чемпионов и дебютировал в составе сборной России. Спортсмен появился на поле на 65-й минуте встречи с Андоррой в квалификационном турнире Евро-2000.

После этого началось стремительное падение. По свидетельствам самого Безродного, в этом были виноваты травмы, по мнению других людей — характер атлета, а также его недисциплинированность. В 2005-м он уехал в Азербайджан, после чего пропал на пять лет.

«Талантище был огромный! Но появились друзья, в которых Безродный не разглядел прихлебателей, — здоровье высосали, и, наверное, финансы... А он парень добрый и отзывчивый. Если дружил — то дружил. Сколько мы ни пытались вытащить его из компании — бесполезно. Кивнёт головой — и пошёл. А дальше — травмы, проблемы с деньгами», — рассказывал друг и партнёр полузащитника по «Спартаку» Максим Калиниченко.

Позднее Безродный выступал за различные любительские команды, но о возвращении на высокий уровень речь уже не шла. Последним клубом в карьере хавбека стал «Альянс» из города Сумы, за который он играл в 2016-м. В этом же году Артёма не стало. Четырёхкратный чемпион России скончался на 38-м году жизни, возвращаясь домой после утренней пробежки.

Алексей Бугаев (семь матчей)

Центральный защитник Алексей Бугаев — ещё один бывший футболист сборной России, чью карьеру погубил алкоголь. Уроженец Москвы дебютировал в «Торпедо» в 2001-м в возрасте 19 лет и сыграв в составе команды два матча. В 2003—2004 годах он провёл более 40 встреч за автозаводцев, а затем получил вызов в национальную сборную на Евро-2004. Сергей Игнашевич и Виктор Онопко получили травмы, в результате чего наставник коллектива Георгий Ярцев сделал ставку на молодого спортсмена. В Португалии Алексей Бугаев дважды появился на поле и даже помог партнёрам обыграть будущих победителей турнира — греков.

В январе 2005 года Алексей пошёл на повышение: из «Торпедо» перебрался в стан действующего чемпиона страны — «Локомотива». Казалось, впереди его ждёт большое будущее, ведь Бугаеву было всего 23. Но пробиться в основной состав железнодорожников не получилось. Защитник перешёл в «Томь», где тоже толком не заиграл, а в 2010-м вовсе завершил карьеру в возрасте 28 лет. Последним клубом Бугаева стал «Краснодар».

По мнению бывших партнёров и тренеров, причиной такого шага стала алкогольная зависимость. Так, бывший наставник «Торпедо» Виталий Шевченко признавался, что уже тогда предлагал закодировать футболиста.

«Что мы только не делали! Штрафовали, вели воспитательные беседы, переводили в дубль, отдавали в аренду «Томи», где контролировали каждый его шаг. Алёшин (Владимир, бывший председатель совета директоров ФК «Торпедо». — RT) встречался с родителями Бугаева, пытался воздействовать через них. Закодировать? Он сам не хотел. Да и Алёшин возражал — мол, зачем пацану жизнь портить. Хотя в той ситуации это был, наверное, единственный выход. В какой-то момент, уже после моего ухода из «Торпедо», Бугаев вроде одумался. Попал в сборную, сыграл на чемпионате Европы. И опять ушёл в пике», — объяснял специалист.

После завершения карьеры Алексей не давал интервью, но в 2015-м всё же рассказал, чем занимается в новой жизни. На тот момент участник чемпионата Европы, который когда-то противостоял на поле Луишу Фигу и Криштиану Роналду, зарабатывал себе на жизнь грузоперевозками и приёмом макулатуры.

Алан Кусов (один матч)

Полузащитник Алан Кусов испытывал проблемы в связи с другой зависимостью — игровой. Спортивный путь техничного хавбека начинался лучше не придумаешь. В 18 лет Алан дебютировал в Премьер-лиге в составе «Алании», а уже спустя три года перешёл в набирающий мощь ЦСКА, хотя на него претендовал и «Спартак».

В феврале 2003-го Кусов дебютировал за сборную России в финале товарищеского международного турнира на Кипре. Отечественная национальная команда одержала победу над Румынией (4:2), а Алан даже отдал результативную передачу на Андрея Аршавина. Наконец, в 2003-м воспитанник осетинского футбола стал чемпионом России.

Тогда же Кусов всерьёз пристрастился к игре в казино. По его словам, он проиграл там около $800 тыс. Причём в эту сумму вошли квартира и машины, которые тот продавал, чтобы расплатиться по долгам.

«Но я запрещаю себе об этом думать. Всё в прошлом, возврата не будет. Ехали с товарищем: «Поклянись детьми, что больше не зайдёшь в казино! Фишку в руки не возьмёшь!» «Нет, — отвечаю. — Детьми клясться не хочу». «Ладно, — отвечает. — Просто скажи: ради детей не буду заходить...» Вот это я произнёс. И перестал. Был 2009 год», — признавался Кусов.

Он рассказывал, что однажды просидел за рулеткой трое суток без сна, отлучаясь только в туалет. Также футболист проигрывал в казино деньги, которые собирался потратить на собственное жильё.

«Он половине России должен! Люди жалели его, помогали. Но Кусов и их кидал. А теперь — бомж. От которого, говорят, даже мать отказалась! У неё за долги сына квартиру отобрали», — сетовал партнёр Кусова по ЦСКА и его земляк Вениамин Мандрыкин.

Неудивительно, что в тот момент футбол для Алана отошёл на дальний план. Около двух лет он оставался без команды и едва не повесил бутсы на гвоздь. Однако Кусову удалось побороть зависимость и вернуться на поле. Тем не менее вновь попробовать свои силы в РПЛ он уже не смог, выступая преимущественно за коллективы ФНЛ. В 2015 году он объявил о паузе в выступлениях. В 2019-м стал начальником команды «Спартак-Владикавказ», а затем вернулся на поле, заявив себя в состав.

Вениамин Мандрыкин (два матча)

Трагически сложилась судьба и самого Мандрыкина. В начале нулевых он был первым номером ЦСКА и даже провёл два матча в составе сборной России. Правда, вскоре Вениамина вытеснил из основы юный Игорь Акинфеев. За игровой практикой голкипер уезжал в «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и брянское «Динамо». Именно в Брянске Мандрыкин попал в ДТП, которое разделило его жизнь на до и после.

В ночь с 9 на 10 октября 2010-го Вениамин на своём автомобиле на скорости около 200 км/ч врезался в дерево, пытаясь уйти от преследования ГИБДД. Вратарь получил компрессионный перелом шейного позвонка и повреждение спинного мозга. Также в автомобиле находились два партнёра вратаря по «Динамо» и две девушки, но самые серьёзные травмы получил именно Мандрыкин.

К сожалению, встать на ноги спортсмену так и не удалось, несмотря на финансовую помощь со стороны ЦСКА и бывших партнёров. Вот уже десять лет трёхкратный чемпион России прикован к постели.

«Когда вышел из комы, врачи сказали, что максимальное восстановление проходит за три года. Что за это время не восстановилось, больше уже никогда не восстановится... Ногами шевелить не могу, руки работают, кроме кистей и пальцев. А так в целом со здоровьем всё в порядке, только не могу полноценно функционировать, как обычный человек», — цитирует Мандрыкина «Чемпионат».