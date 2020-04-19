«Мой любимый футболист»: пятилетний фанат «Лидса» предложил помочь выкупить защитника Уайта у «Брайтона»

Пятилетний болельщик Дэниел Отен обратился к руководству «Брайтона», владеющего правами на его любимого футболиста Бена Уайта. Мальчик попросил по окончании сезона продать защитника в «Лидс», где он выступает на правах аренды. Для большей убедительности он предложил добавить к трансферной сумме накопленные им £15,07. В «Брайтоне» поблагодарили фаната за предложение, однако отметили, что пока такой переход не планируется. Сам игрок призвал семью своего юного поклонника связаться с ним.

Из-за пандемии коронавируса и приостановки соревнований многие футбольные клубы оказались в непростом финансовом положении, что не может не сказаться на предстоящем летнем трансферном окне. Однако иногда болельщики готовы помочь любимым командам заполучить того или иного игрока.

Речь идёт о 22-летнем центральном защитнике Бене Уайте. Права на него принадлежат клубу «Брайтон», выступающему в Английской премьер-лиге (АПЛ), однако с июля прошлого года он находится в аренде в «Лидс Юнайтед». За развитием его карьеры с интересом наблюдают как болельщики, так и специалисты. Некоторые из них считают его одним из самых перспективных молодых футболистов и даже сравнивают со знаменитым коллегой по амплуа Рио Фердинандом.

В настоящий момент команда Марсело Бьельсы возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, и эксперты видят в этом в том числе заслугу Уайта. Именно поэтому предполагается, что для «Лидса» было бы оптимальным решением выкупить игрока у «Брайтона» по окончании сезона. Такой точки зрения придерживается и пятилетний Дэниел Отен.

Юный любитель футбола решил помочь своей команде и обратился с необычной просьбой к генеральному директору «Брайтона» Полу Барберу. Он попросил клуб продать защитника «Лидсу» и даже выразил готовность финансово поддержать данный трансфер.

«Я пишу вам по поводу одного вашего игрока, который в настоящий момент находится в аренде в нашей команде. Речь идёт о моём любимом футболисте Бене Уайте. Если это вообще возможно, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, позвольте нам его выкупить в конце сезона. Я пересчитал монетки в моей копилке. Если это поможет, у меня есть £15,07», — написал Дэниел в своём письме.

В свою очередь, Барбер поблагодарил мальчика и похвалил за то, что он был готов отдать собственные сбережения за любимого футболиста. В то же время функционеру пришлось разочаровать поклонника «Лидса».

«Наш главный тренер Грэм Поттер и технический директор Дэн Эшворт считают Бена важной частью команды в будущем. Поэтому, боюсь, что сейчас у нас нет возможности продать Бена в «Лидс Юнайтед», — говорится в ответном письме «Брайтона».

💙 Thanks to young @LUFC fan Daniel who recently wrote to us regarding @ben6white. 👏



We've replied accordingly 👇#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/lFpxMQWo1w — Brighton & Hove Albion (at 🏡) (@OfficialBHAFC) April 18, 2020

В марте о намерении вернуть Уайта в команду сообщал сам Поттер, сейчас это решение подтвердил владелец «Брайтона» Тони Блум. По его словам, клуб столкнулся с финансовыми трудностями из-за пандемии. Поэтому в следующем сезоне ставку сделают в первую очередь не на новых футболистов, а на вернувшихся из аренды воспитанников команды, одним из которых является Уайт.

По той же причине в «Брайтоне» не намерены расставаться с большим количеством игроков.

«Нам не нужно продавать игроков. Это трансферное окно, возможно, будет не лучшим для продажи, потому что мы не знаем, какой будет ситуация на рынке. Вряд ли мы будем столь же активны, как в прошлые сезоны. Сомневаюсь, что и рынок будет столь же активен, а общее число трансферов будет составлять лишь малую долю того, что было во время летних трансферных окон в предыдущие пару лет», — приводит слова Блума Eastbourne Herald.

В то же время, по мнению некоторых экспертов, кризис может сыграть на руку «Лидсу», если в клубе всё же решат побороться за Уайта. В настоящий момент его стоимость оценивается в €5,5 млн, однако предполагается, что команда сможет получить его по более низкой цене.

На письмо Дэниела отреагировали и в «Лидсе». Его владелец Андреа Радриццани пообещал обратиться в «Брайтон» с новым предложением по поводу покупки защитника.

«Отличная работа, Дэниел! Можешь присоединиться к клубу и после школы помогать Виктору Орте (спортивный директор «Лидса». — RT ). Мы дополним твоё предложение по Бену и вернёмся с ним к господину Барберу», — написал Радриццани в Twitter.

Стоит отметить, что без внимания письмо своего юного поклонника не оставил и сам Уайт.

«Семья Дэниела Отена, пожалуйста, свяжитесь со мной», — написал защитник.

Как и большинство европейских футбольных турниров, чемпионат Англии был приостановлен в середине марта. Пока о возобновлении сезон говорить рано, однако предполагается, что первые матчи после вынужденного перерыва могут состояться уже в начале июня. При этом, вероятнее всего, они пройдут без зрителей.