«Я один верил в сборную России на ЧМ-2018»: Плетикоса о решениях Черчесова, ситуации в «Спартаке» и карантине в Хорватии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заслуживал того, чтобы продолжить работу с командой. Об этом в интервью RT заявил экс-вратарь красно-белых Стипе Плетикоса. По его словам, сейчас команда может один матч провести хорошо, а второй провалить, потому что «потеряна психология». Он также рассказал, почему верил в успех сборной России на чемпионате мира — 2018 в отличие от её собственных болельщиков и какое влияние на результат оказал Станислав Черчесов.

— Как поживаете на карантине?

— У меня пять детей в возрасте от шести месяцев до десяти лет. Мне много чем приходится заниматься с ними. Быть в самоизоляции непросто, и для всех сейчас не самое приятное время. Но мы справляемся, потому что, к счастью, есть большая квартира, есть двор, где можно играть. Мы, как и все, с нетерпением ждём, когда вся эта ситуация закончится.

— Сейчас футбол остановлен во всём мире, матчи проходят только в Белоруссии, Таджикистане и ещё паре стран. Как справляетесь с отсутствием любимой игры?

— Как я уже говорил, дети занимают всё моё время, потому что круглые сутки они рядом. Глупо было бы говорить, что я не скучаю по футболу. Но мне кажется, что ситуация с коронавирусом слишком серьёзная и, помимо футбола, есть много других важных вещей. Я работаю на телевидении, так что в свободное время пытаюсь анализировать прошедшие матчи Лиги чемпионов, сравниваю игры и команды, чтобы быть готовым к возобновлению турнира, когда ситуация нормализуется.

— Недавно ведь ещё было землетрясение рядом с Загребом...

— Да, многие были очень напуганы. Землетрясение нанесло серьёзный ущерб городу. Учитывая ещё и коронавирус, для всех это был большой стресс. Но правительство проделало хорошую работу, быстро признало пандемию и серьёзно восприняло её. В пяти или шести округах из 20 за последние пять-шесть дней новых заражений не было. В моём округе, где находится город Сплит, по-прежнему есть трудности, но я надеюсь, что скоро нам удастся избавиться от вируса и вернуться к нормальной жизни.

— Что происходило в чемпионате Хорватии, когда у вас тоже начали отменяться матчи из-за коронавируса?

— Первоначально федерация футбола хотела возобновить сезон 15 мая, но паузу пришлось продлить до начала июня. Сезон должен закончиться в конце июля. Но всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Некоторые команды начали проводить индивидуальные тренировки, в том числе «Хайдук» из моего родного города Сплита. Каждый занимается на базе по своему плану и даже не принимает там душ, а сразу едет для этого домой. Футбол медленно возвращается, если можно это так назвать, но он всё ещё далёк от нормального состояния.

— Рассматривается ли сценарий, который сейчас обсуждают в Англии: закончить чемпионат, проводя матчи без зрителей или на нейтральных полях?

— Да, такой вариант существует. Но вообще это всё странно. Уже середина апреля, игроки не тренировались месяц. Если даже в ближайшие три-четыре недели начнутся групповые занятия, то всё равно нужно будет время на восстановление физической формы. Я сомневаюсь, что можно будет успеть полноценно подготовиться к возобновлению чемпионата. Думаю, после долгого перерыва у многих будет риск получить травму. Для тренеров ситуация будет проблематичной. Посмотрим. Скоро у УЕФА должна пройти видеоконференция, и тогда мы получим какую-то информацию.

— В Англии «Ливерпуль» лидирует с огромным отрывом. А какой расклад перед паузой был в турнирной таблице чемпионата Хорватии?

— Всё то же самое. В борьбе за чемпионство тоже особой интриги нет (загребское «Динамо» лидирует с отрывом в 18 очков. — RT). Но есть плотная борьба за ценное второе место, которое даёт путёвку в Лигу чемпионов. Я слышал, что в Бельгии уже объявили «Брюгге» чемпионом, а потом УЕФА пригрозил, что если они не возобновят чемпионат, то их команды в следующем сезоне не допустят до еврокубков. Посмотрим, что будет дальше.

— Когда вы играли в «Спартаке», как вам удалось так быстро влюбить в себя фанатов? Вы тогда заменили в воротах Войцеха Ковалевски, который был любимчиком болельщиков...

— Это был прекрасный отрезок моей карьеры. Я всегда говорил, что периоды как в «Спартаке», так и в «Ростове» — лучшие в моей жизни после родного «Хайдука», конечно, который всегда был для меня командой мечты. Когда я подписал контракт со «Спартаком», это было для меня чем-то совершенно новым. Я читал о нём и смотрел матчи, но всё равно не предполагал, насколько это большой клуб и какие преданные у него болельщики. Время в «Спартаке» напоминало мне об игре за «Хайдук», потому что его фанаты тоже поддерживают команду с невероятной страстью. Так что в то время я как будто вернулся в прошлое.

Помню, как в своём первом матче с «Амкаром» в «Лужниках» я посмотрел на северную трибуну, а там разворачивали баннер с изображением Ковалевски. Тогда я задумался, куда я пришёл. Не предполагал, что Войцеха так уважали. Почему полюбили меня, я даже не знаю. Наверное, увидели, что я играю с сердцем и душой, что борюсь в каждом матче за красно-белые цвета. Очень рад, что эта любовь сохранилась по сей день.

Могу сказать, что так же было в «Ростове». Я впервые оказался в команде, которая не находится на вершине турнирной таблицы. Но для меня это был вызов. Мы поменяли менталитет и выиграли Кубок России. Я всегда говорю, что годы, проведённые здесь, я буду всегда любить, а русский народ останется в моём сердце.

— Какое осталось самое яркое воспоминание о «Спартаке»?

— Было много хороших матчей, но я жалею об одной игре. В 2007 году мы встречались с «Сатурном» в Раменском за два тура до конца чемпионата. Саламович (Станислав Черчесов. — RT) тогда был нашим тренером. Мы провели замечательный сезон, но очень жалею о той встрече. Было два прекрасных момента, которые упустил Никита Баженов. В одном из них он бил по пустым воротам. Атмосфера в Раменском была сумасшедшая, но матч закончился нулевой ничьей. Потом в последнем туре мы обыграли «Динамо» со счётом 3:1, но «Зенит» там же, в Раменском, выиграл у «Сатурна» со счётом 1:0, причём Алехандро Домингес на последней минуте вытащил мяч с ленточки. Мы тогда заслужили стать чемпионами и могли дать ещё больше эмоций болельщикам.

— Вы работали как игрок с Черчесовым, потом встретились с ним на чемпионате мира. Вас удивило, как выступила сборная России под его руководством?

— В первую очередь напомню, что именно он привёл меня в «Спартак», когда был спортивным директором. За это я ему очень благодарен до конца своей жизни. Наша дружба сохранилась до сих пор. Перед чемпионатом мира меня позвали в Нижний Новгород на презентацию вместе с Романом Павлюченко и Александром Мостовым. Я общался с журналистами и сказал им, что Черчесов может добиваться высоких целей. На меня смотрели как на странного человека. Насколько помню, россияне тогда испытывали пессимизм. Никто не верил, что сборная России сможет что-то сделать. Я, один хорват, верил в команду больше, чем 140 млн россиян. Я верил в Саламовича, потому что знаю, что он умеет принимать правильные решения в тяжёлых ситуациях. Он создал хорошую атмосферу и вывел команду в четвертьфинал.

— Черчесов сам был известным вратарём. Были ли у него к вам какие-то особые требования?

— Нет, он просто очень много помогал. Тогда началась новая футбольная философия, согласно которой вратарь должен больше играть ногами и начинать атаки. Черчесов так выстроил командную игру, что я с закрытыми глазами мог отдавать ногой передачи любому футболисту. Он понимал мою позицию, и это очень помогало. Когда я возвращался в сборную, меня спрашивали, почему я не играю так ногами. Так было, потому что в «Спартаке» у меня был Саламович, понимавший мою роль вратаря.

— То есть если бы Черчесов был в сборной Хорватии, то она бы выиграла чемпионат мира?

— Нет, нет, не могу так сказать, потому что в моё время у нас был замечательный тренер Славен Билич. Он фантастический человек и тренер, мы долго дружим. Мы вместе играли в сборной, потом он стал тренировать меня и в ней, и в «Хайдуке». Он ещё хотел подписать меня в «Локомотив». Жаль, что из-за коронавируса возник перерыв, пока его «Вест Бромвич» шёл вторым в Чемпионшипе. Это самый тяжёлый футбольный турнир. Я надеялся, что Билич выйдет в Премьер-лигу.

— Следите ли за «Спартаком» в последнее время?

— К сожалению, не смотрю матчи, потому что в Хорватии последние два года не показывают РПЛ. Я пробовал узнать почему, но мне сказали, что права очень дорогие. Приходится смотреть через интернет, но это тяжело. Читаю в СМИ, что происходит, слежу через Instagram. Плохо, что после первого за 16 лет чемпионства «Спартак» не стал сильнее — ни игроки, ни менеджеры, ни администрация. Жаль, что произошла ситуация с Массимо Каррерой. До сих пор думаю, что он заслужил остаться, вокруг него надо было строить более сильную команду. Надеюсь, что всё исправится и мы снова увидим тот «Спартак», каким он должен быть. Но сейчас красно-белые могут один матч провести хорошо, а второй провалить, потому что психология потеряна. Менталитет формируется, когда постоянно побеждаешь то в Кубке, то в чемпионате. Тогда будут приходить игроки, которые не станут расслабляться на тренировках и уж тем более в матчах.

— Вы бы поехали в Россию тренировать? Хотя бы вратарей?

— Нет, у меня же много маленьких детей. Тренерская работа сейчас очень неуважаема. Оказывается, столько давления со стороны журналистов, болельщиков, президентов. Конечно, можно заработать бешеные деньги, но как приехать в Москву или Ростов с пятью детьми? А потом через два месяца снова переезжать и заново искать школу для них? Сейчас хочется просто жить, быть постоянно с семьёй. У меня есть лицензии A и B, иду на лицензию Pro, прохожу курс в Хорватии. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас тренером не хочу быть.

— А дома, в «Хайдуке»?

— Мне больше нравится быть спортивным или генеральным директором, который отвечает за футбольные вопросы и что-то организовывает. Мне это подходит больше, чем работа на поле.

— Но на телевидении, наверное, лучше всего работать?

— Просто сейчас это мне очень хорошо подошло. Я окончил спортивный университет в Сплите, мне ещё полтора года надо учиться, чтобы получить лицензию Pro, и контракт с телевидением тоже длится полтора года.

— Что больше всего запомнилось в «Ростове»?

— Победа в Кубке России. Честно говоря, мне казалось, что прихожу туда всего на четыре месяца. У меня был вариант перейти в «Монако», когда он играл в Лиге 2. Но мне понравился менталитет людей вокруг клуба, болельщиков. Когда я пришёл, мы были на последнем месте и вскоре поднялись на десятое. Думал, что останусь на четыре месяца, а пробыл четыре года. Когда мы выиграли Кубок, то получил очень большое удовольствие за всё время, которое провёл в клубе.

— Удивляет, что сейчас «Ростов» является одним из лидеров, причём с тренером Валерием Карпиным, с которым вы тоже поработали?

— К сожалению, тоже. Шучу. (Смеётся) У «Ростова» очень хороший спортивный директор... После победы в Кубке в команду пришёл Курбан Бердыев, и ей чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть чемпионат. Если бы Игорь Акинфеев не спас тогда ЦСКА в Казани... Потом «Ростов» играл достойно в Лиге чемпионов. Спортивная политика в клубе мне очень нравится, директор собрал хороших игроков и тренера, который умеет требовать максимум от футболистов на тренировках и в матчах. Они молодцы, болею за них.

— Как оцените игру Эльдора Шомуродова, который идёт вторым в списке бомбардиров РПЛ?

— Мне звонили несколько агентов по поводу него, к нему большой интерес в Европе. Он просто молодец, отлично играет. Дай бог, чтобы так же продолжал.

— Общаетесь с кем-то из бывших игроков «Спартака»?

— Мы часто встречаемся на таких соревнованиях, как Кубок легенд. И с Егором Титовым, и с Дмитрием Аленичевым. С Мартином Йиранеком через Instagram общаюсь.

— В этом году турнир прошёл очень интересно...

— Мне очень понравилось. Поднялся шум, что сборная звёзд обиделась и больше не приедет, но это неправда. Все получили огромное удовольствие. Не надо винить девушку, которая судила финал, и организаторов. Они каждый год проводят замечательный турнир. Возможно, людям стало скучно, потому что Россия всегда выигрывала, а игроки уже в возрасте. Думаю, что мы дали людям шанс вспомнить, какими футболистами мы были и что у нас ещё есть эмоции.