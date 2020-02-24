Девушка — судья финала Кубка легенд высказалась после скандального матча
- РИА Новости
«Было жарко! В истории навсегда! Спасибо за этот матч! Спасибо болельщикам за многочисленные слова поддержки», — написала Пономарёва в сториз в своём Instagram.
Она также добавила, что сделала для себя вывод, кто из футболистов для неё действительно является легендами.
Во время матча команда мировых звёзд решила покинуть поле из-за двух удалений в своём составе. Игроки обвиняли рефери в предвзятом судействе в пользу сборной России.
Ранее сообщалось, что команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд.