Девушка — судья финала Кубка легенд высказалась после скандального матча

Арбитр Александра Пономарёва, которая судила скандальный финал Кубка легенд по футболу с участием сборной России и команды звёзд мира, прокомментировала игру.

«Было жарко! В истории навсегда! Спасибо за этот матч! Спасибо болельщикам за многочисленные слова поддержки», — написала Пономарёва в сториз в своём Instagram.

Она также добавила, что сделала для себя вывод, кто из футболистов для неё действительно является легендами.

Во время матча команда мировых звёзд решила покинуть поле из-за двух удалений в своём составе. Игроки обвиняли рефери в предвзятом судействе в пользу сборной России.

Ранее сообщалось, что команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд.