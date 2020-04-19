Плетикоса: я верил в сборную России на ЧМ-2018 больше, чем 140 млн россиян

Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса рассказал, что был уверен в успехе российской команды на чемпионате мира — 2018 из-за главного тренера Станислава Черчесова.

«Перед чемпионатом мира меня позвали в Нижний Новгород на презентацию вместе с Романом Павлюченко и Александром Мостовым. Я общался с журналистами и сказал им, что Черчесов может добиваться высоких целей. На меня смотрели как на странного человека», — рассказал Плетикоса RT.

По мнению бывшего футболиста, сборная России обязана своим успехом Черчесову, в которого он верил ещё до начала турнира.

«Насколько я помню, россияне тогда были настроены пессимистично. Никто не верил, что сборная России сможет что-то сделать. Я, один хорват, верил в команду больше, чем 140 млн россиян. Я верил в Саламовича, потому что знаю, что он умеет принимать правильные решения в тяжёлых ситуациях. Он создал хорошую атмосферу и вывел команду в четвертьфинал», — добавил Плетикоса.

Ранее он рассказал, какой матч за «Спартак» вызывает у него жалость.