Плетикоса рассказал, какой матч за «Спартак» вызывает у него жалость

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Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал, какой матч в составе «Спартака» оставил у него неприятные воспоминания.
Плетикоса рассказал, какой матч за «Спартак» вызывает у него жалость
  • Reuters

«Было много хороших матчей, но я жалею об одной игре. В 2007 году мы встречались с «Сатурном» в Раменском за два тура до конца чемпионата. Мы провели замечательный сезон, но очень жалею о той встрече. Было два прекрасных момента, которые упустил Никита Баженов, в одном из них он бил по пустым воротам. Атмосфера в Раменском была сумасшедшая, но матч закончился нулевой ничьей», — рассказал Плетикоса RT.

Хорватский футболист уверен, что в том сезоне «Спартак» заслуживал чемпионства вместо «Зенита».

«Потом в последнем туре мы обыграли «Динамо» со счётом 3:1, но «Зенит» там же, в Раменском, выиграл у «Сатурна» со счётом 1:0, причём Алехандро Домингес на последней минуте вытащил мяч с ленточки. Мы тогда заслужили стать чемпионами и могли дать ещё больше эмоций болельщикам», — добавил Плетикоса.

Ранее он рассказал, почему фанаты «Спартака» полюбили его.

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